The Who: Neuer Drummer Scott Devours hat ordentlich Muffensausen

Scott Devours ist der langjährige Schlagzeuger von Roger Daltreys Solo-Band. Nach einer ziemlich bitteren und langwierigen Trennung von Zak Starkey wurde er zu The Who beförder. Nun hat Scott Devours über Instagram einige emotionale Gedanken zu seiner neuen Position geteilt.

Ein Schlagzeuger in großen Fußstapfen

„Gestern haben Pete und Roger mit einem kurzen, einfachen Instagram-Post erneut mein Leben für immer verändert“, schrieb er. „Es ist schwer, die Flut von Emotionen zu beschreiben, die mich seit dieser unglaublichen Nachricht überwältigt. Die positive Resonanz, die mir entgegengebracht wurde, ist überwältigend. Ich danke euch allen von ganzem Herzen. Und bitte fragt mich nicht nach Tickets, lol.“

Er räumte auch ein, dass viele langjährige Fans „am Boden zerstört“ sind wegen der Trennung von Starkey, der mit Abstand mehr Jahre als jeder andere Schlagzeuger in der langen Geschichte der Band dabei war. Und dass es ihnen schwerfallen würde, ihn zu akzeptieren.

Emotionale Worte an die Fans

„Als großer Fan habe ich selbst auch einen Teil von mir, der diesen Verlust mit schwerem Herzen verarbeitet“, schrieb er. „Es ist wirklich ein seltsamer Widerspruch, dass der größte Moment meiner beruflichen Karriere auch von Traurigkeit und dem Verlust eines anderen überschattet wird. Es ist schwer in Worte zu fassen. Aber ich weiß, dass es da ist und dass es real ist.“

Die turbulente Trennung von Zak Starkey

The Who hatten Starkey’s Ausscheiden aus der Band am 16. April bekannt gegeben, angeblich weil sie mit seiner Leistung im Royal Albert Hall im Vormonat unzufrieden waren. „Nachdem ich diese Songs so viele Jahrzehnte lang mit der Band gespielt habe, bin ich überrascht und traurig, dass jemand ein Problem mit meiner Leistung an diesem Abend hatte“, sagte der Schlagzeuger in einer öffentlichen Erklärung. „Aber was soll man machen?“

Kurzes Comeback, erneute Entlassung

Drei Tage später wurde er wieder eingestellt. „Wir sind eine Familie. Das ist sehr schnell eskaliert und hat zu viel Aufmerksamkeit bekommen“, schrieb Pete Townshend an die Fans. „Es ist vorbei. Wir blicken nun mit Optimismus und Feuer in unseren Bäuchen nach vorne.“

Die neue Energie und der Optimismus hielten bis zum 18. Mai an, als sie Starkey erneut entließen. „Nach vielen Jahren großartiger Arbeit am Schlagzeug ist für Zak die Zeit für eine Veränderung gekommen“, schrieb Townshend an die Fans. „Ein bewegender Moment. Zak hat viele neue Projekte in Angriff genommen, und ich wünsche ihm alles Gute.“

Starkeys öffentliche Reaktion

Starkey nahm die Nachricht nicht still hin. „Ich wurde zwei Wochen nach meiner Wiedereinstellung entlassen und aufgefordert, eine Erklärung abzugeben, dass ich The Who verlassen hätte, um mich anderen musikalischen Projekten zu widmen. Das wäre eine Lüge“, schrieb er. „Ich liebe The Who und hätte niemals gekündigt. Also habe ich die Erklärung nicht abgegeben. Mit meinem Austritt aus The Who hätte ich auch die unzähligen großartigen Menschen enttäuscht, die sich in den Wochen des Chaos, in denen ich „rein, raus, rein, raus, rein, raus wie eine blutige Quetschkommode“ war, für mich eingesetzt haben (tausendmal Danke an euch alle).“

Devours bittet um eine Chance

Es sind keine idealen Umstände für Devours, um den Platz einzunehmen, und das ist ihm sehr bewusst. In seinem Brief bittet er die Who-Fans einfach, ihm eine Chance zu geben. (Er spielte 2013 kurz mit The Who, als Starkey sich von einer Verletzung erholte.)

„In meiner Welt gibt es keine größeren Fußstapfen, in die man treten kann, als die von Pete und Roger“, schrieb er. „Die Verantwortung ist enorm und ich spüre sie mit jeder Faser meines Körpers. Ich möchte allen Fans sagen, dass ich alles tun werde, um das Vermächtnis von The Who, Zak, Kenney Jones, Simon Phillips und die Erinnerung an den großartigen Keith Moon zu ehren. Dass mein Name in einem solchen Satz überhaupt erwähnt wird, lässt mich buchstäblich erschauern, und ich weiß, dass ich mir diese Ehre verdienen muss. Da dies die letzte Tournee von Pete und Roger in den USA ist, auf der sie die größten Songs spielen, die je geschrieben wurden, werde ich ihnen jede Sekunde meiner Zeit, jeden Schlag meines Herzens und jeden Tropfen meines Schweißes und Blutes geben. Das ist mein oberstes Ziel.“

Abschließende Worte mit Humor

Er schließt mit den Worten: „Aber bei dieser Tour geht es nicht um mich oder irgendjemanden anderen als The Who, also Pete und Roger. Ich werde ihnen alles geben, was ich habe, und der Rest wird bald Geschichte sein … Danke, dass ihr das gelesen habt. Jetzt muss ich mich übergeben, lol.“