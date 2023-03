The Who: Roger Daltrey und seine gewaltige Rock-Stimme

Foto: Redferns, Gijsbert Hanekroot. All rights reserved.

„Was für ein toller Sänger Roger Daltrey ist, begreift man erst so richtig, wenn man es selber mal versucht“, sagt Wayne Coyne von den Flaming Lips, der mit seiner Band 2008 bei den „Rock Honors“ für The Who ein „Tommy“-Medley spielte.

Vom angstvollen Stottern in „My Generation“ bis zum markerschütternden Schrei von „Won’t Get Fooled Again“ – die Who-Stimme zählt zu den gewaltigsten Instrumenten des Rock.

Daltrey schreibt seine Texte nicht selbst, doch er hatte die Gabe, in jede Figur zu schlüpfen, die sich Songwriter Pete Townshend ausdachte (vom verletzlichen, jesusgleichen Tommy bis zum großspurigen Rowdy von „Slip Kid“, der seine Wörter mehr spuckt als spricht). „Es ist ein sehr seltsamer Prozess“, sagt Daltrey. „Deswegen schließe ich auch die Augen beim Singen – ich bin woanders, und die Charaktere leben in mir.“

GEBOREN: 1. März 1944

WICHTIGSTE SONGS: „My Generation“, „I Can See For Miles“, „Pinball Wizard“, „Won’t Get Fooled Again“

INSPIRATION FÜR: Ian Gillan (Deep Purple), Robin Sander (Cheap Trick), Eddie Vedder

