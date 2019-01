Die 20 Platten des Jahres von ROLLING-STONE-Redakteurin Birgit Fuß - mit Tom Liwa, Element Of Crime, Wayne Graham und Eels.

Dies sind die Alben des Jahres 2018 von ROLLING-STONE-Redakteurin Birgit Fuß. Die Gesamt-Übersicht aller Redakteure und Autoren finden Sie in der Januar-Ausgabe - mit großem Jahresrückblick. Tom Liwa - Ganz normale Songs Element Of Crime - Schafe, Monster und Mäuse Dawes - Passwords Laura Gibson - Goners Villagers - The Art Of Pretending To Swim Elvis Costello & The Imposters - Look Now Brian Fallon - Sleepwalkers The Decemberists - I’ll Be Your Girl Jeff Tweedy - Warm Manic Street Preachers - Resistance Is Futile Paul Weller - True Meanings Eels - The Deconstruction Grant-Lee Phillips - Widdershins Distance, Light…