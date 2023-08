Life And How To Live It: Ein R.E.M.-Abend mit Birgit Fuß und Tom Liwa

Der ROLLING STONE nannte R.E.M. einst die beste Band der Welt – und es gibt zwei Menschen, die da immer noch zustimmen. Sie treten gemeinsam bei einem bunten Abend auf, der Text und Musik vereint.

ROLLING-STONE-Redakteurin Birgit Fuß liest aus ihrem neuen Buch „R.E.M.: Life And How To Live It – Die Geschichte einer Rockband, die (fast) keine Fehler machte“ (Verlag Andreas Reiffer). Darin erzählt sie nicht nur die beispiellose Karriere von R.E.M., sondern analysiert auch ihre Prinzipien und Entscheidungen, die dramatischen Wendepunkte und Michael Stipes faszinierende Lyrik.

Aber es soll keine reine Lesung werden, diese wunderbaren Songs müssen ja gehört werden! Und hier kommt Tom Liwa mit seiner Gitarre ins Spiel. Birgit Fuß und Tom Liwa haben in den letzten Jahren viel Zeit damit verbracht, über R.E.M. rumzunerden, er hat mit den Flowerpornoes schon „Losing My Religion“ ins Deutsche übersetzt und ist mit dem Werk von Berry/Buck/Mills/Stipe mehr als vertraut.

Erwarten sie überraschende Coverversionen und vielleicht sogar neue Erkenntnisse!