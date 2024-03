Thirty Seconds To Mars: Gigs in Hannover und Köln auf Juni verschoben

Eigentlich hätte der Deutschlandtour-Part der „Seasons 2024 World Tour“ von Jared Leto und seiner Band bereits am 27. April in Hannover beginnen und zwei Tage später in Köln weitergehen sollen. Doch nun muss bei Thirty Seconds To Mars umdisponiert werden. Weil Leto noch am Set gebraucht wird, müssen die beiden Konzerte am 15. und 16. Juni nachgeholt werden.

An den Terminen zu den folgenden Shows – beginnend mit dem Hallen-Gig in der Hamburger Barclays Arena am 12. Mai – wird aber nicht gewackelt.

Thirty Seconds To Mars: Alle Konzerttermine im Überblick:

12.05.2024 Hamburg – Barclays Arena

13.05.2024 Berlin – Mercedes-Benz Arena

18.05.2024 Wien – Wiener Stadthalle

19.05.2024 München – Olympiahalle

22.05.2024 Zürich – Hallenstadion

15.06.2024 Hannover – ZAG Arena (verlegt vom 27.04.24)

16.06.2024 Köln – Lanxess Arena (verlegt vom 29.04.24)

Band-Statement zur Tour-Verschiebung

Von der Gruppe heißt es dazu im offiziellen Statement: „Aufgrund des Schauspielerstreiks der SAG-AFTRA und der daraus resultierenden Verzögerungen in Jareds Zeitplan für Dreharbeiten an Filmen wurden einige der Termine für Europa und Großbritannien unserer Seasons World Tour verschoben. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten. Wir können es kaum erwarten, Euch alle bald wieder auf Tour zu sehen. Vielen Dank für Euer Verständnis.“

Zu dem, was die Besucher:innen der Gigs erwarten können, erklärt die Band: „Diese Tour feiert ALLE unsere Fans – egal, ob ihr uns in den Studentenwohnheimen der frühen 2000er Jahre, in der Alternative-, Rock- oder Emo-Szene, oder heute auf TikTok entdeckt habt. Unsere Setlists werden Klassiker, die wir seit Jahren nicht mehr gespielt haben, sowie alle Hits aus den verschiedenen SEASONS OF MARS! enthalten.“

Tickets

Bereits im Vorverkauf erworbene Karten behalten für die neuen Dates weiterhin ihre Gültigkeit.