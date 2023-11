Thirty Seconds To Mars live 2024: Tickets, Termine, Vorverkauf

Thirty Seconds to Mars machen sich bereit für die erste Headlinetour der Band seit mehr als fünf Jahren. Zwischen dem 27. April und 22. Mai ist die Gruppe um Schauspieler und Sänger Jared Leto in Hannover, Köln, Hamburg, Berlin, Wien, München sowie Zürich zu sehen. Die US-Amerikaner stellen ihr Album „It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day“ live vor.

Die Konzertreise beginnt in Lateinamerika mit Festivalauftritten beim Lollapalooza Chile, Argentinien und Brasilien sowie dem Estéreo Picnic in Kolumbien und dem Tecate Pa’l Norte Festival in Mexiko. Danach kommt die Band für 28 Auftritte nach Europa: Großbritannien, die Niederlande, Belgien, Deutschland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Polen, die Slowakei und Tschechische Republik, Ungarn, Österreich, Frankreich, die Schweiz, Italien, Spanien sowie Portugal. Anschließend geht es weiter nach Nordamerika, das Finale der Tournee bilden vier Arena-Shows in Australien und Neuseeland.

In Europa beginnt der allgemeine Verkauf für die Show im spanischen Galicien am 8. November um 13 Uhr Ortszeit. Der Verkauf für alle anderen Shows in der EU und UK startet am 17. November um 10 Uhr Ortszeit.

THIRTY SECONDS TO MARS

Seasons 2024

27.04.2024 Hannover ZAG Arena

29.04.2024 Köln Lanxess Arena

12.05.2024 Hamburg Barclays Arena

13.05.2024 Berlin Mercedes-Benz Arena

18.05.2024 Wien Wiener Stadthalle

19.05.2024 München Olympiahalle

22.05.2024 Zürich Hallenstadion

DEUTSCHLAND:

Telekom Prio Tickets:

Mi., 15.11.2023, 10:00 Uhr (48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 16.11.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

ÖSTERREICH:

Ticketmaster Presale:

Do., 16.11.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.at/presale

SCHWEIZ:

Raiffeisen Pre-Sale:

Mi., 15.11.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.raiffeisen.ch/memberplus

die Mobiliar Priority Tickets:

Mi., 15.11.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.mobiliar.ch/ticketshop

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Freitag, 17.11.2023, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-thirty-seconds-to-mars-614