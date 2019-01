Jared Letos Band kommt für einen exklusiven Auftritt 2019 nach Mönchengladbach. Alle Infos hier.

Jared Leto kommt mit seiner Band Thirty Seconds To Mars für ein exklusives Konzert nach Deutschland. Am 15. August 2019 tritt die Band im SparkassenPark in Mönchengladbach auf. Leto und Kollegen stellen dann die Songs ihres aktuellen Albums „America“ vor, sowie Hits wie „Walk on Water“ und „Dangerous Night“. Der Pre-Sale beginnt am Mittwoch, 12. Dezember 2018. Thirty Seconds To Mars live 2019 Do. 15.08.2019 Mönchengladbach SparkassenPark MAGENTA MUSIK PRIO TICKETS: Mi., 12.12.2018, 10:00 Uhr (48h) www.magenta-musik-360.de/prio-tickets Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 14.12.2018, 10:00 Uhr www.livenation.de/artist/thirty-seconds-to-mars-tickets www.ticketmaster.de Ticket-Hotline: 01806 – 999 0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wochenende u. Feiertage 9-20 Uhr) (0,20 Euro/Anruf…