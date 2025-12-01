Findet die letzte Show von Thomas Gottschalk am 6. Dezember statt?

Für den Nikolaus-Tag ist die letzte Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ eingeplant. Sie soll live stattfinden.

Thomas Gottschalk spricht auf der Bühne während der Fernsehshow „Wetten, Dass ...?“ am 25. November 2023 in Offenburg, Deutschland

Thomas Gottschalk, hier in seiner letzten Show von „Wetten, dass..?“  |  Thomas Gottschalk stänkert gegen „deutsche Eltern“ Foto: Getty Images. Alexander Hassenstein. All rights reserved.

Thomas Gottschalk hat am Wochenende seine schwere Krebs-Diagnose öffentlich gemacht. Die Behandlung, darunter zwei Operationen und 33 Bestrahlungen, haben nach eigenen Angaben Folgen für den Moderator. So erklärte er in einem Interview mit „Bild“ seine seltsamen Auftritte bei zwei TV-Verleihungen mit anhaltender mentaler Belastung nach Schmerztherapie.

Eigentlich ist für den kommenden Samstag (06. Dezember) Gottschalks großer Abschied aus dem Show-Geschäft geplant. Dann soll die letzte Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ laufen. Die Sendung besticht seit Jahren durch ihre Ungeplantheit und viele Überraschungseffekte. Auch deshalb wird sie in der Regel live aufgezeichnet.

Aber wird „Denn sie wissen nicht, was passiert…“ auch nach den Ereignissen der vergangenen Tage stattfinden? Wie RTL selbst in seiner Programmankündigung angibt, wird die Show am Samstag produziert, es handelt sich also nicht um eine bereits vorgefertigte Aufzeichnung. Bei „TV Tickets“ wird der Sendetermin auch ausdrücklich für den 06. Dezember angegeben, nur für diesen Tag gab es Tickets (die schon lange ausverkauft sind).

Thomas Gottschalk verabschiedet sich aus dem TV

Gottschalk betonte – noch vor der Bekanntgabe seiner ernsthaften Krebs-Erkrankung –, dass er im kommenden Jahr erst einmal eine längere Pause einlegen wolle. Das Fernsehen sei für ihn kein Terrain mehr, das er weiter bespielen wolle. „Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder einen Ton von mir gebe“, bekräftigte er indes gegenüber „Bunte“.

Dennoch ist derzeit keine Veränderung bei „Denn sie wissen nicht, was passiert…“ geplant. Auch für Günther Jauch und Barbara Schöneberger wird es die letzte Ausgabe der Show sein. Nur eine Woche später, am 13. Dezember, findet laut RTL allerdings auch gleich eine weitere Nummer statt. „Ohne Vorbereitung, mit neuen Überraschungen, wilden Spielen und prominenten Gästen startet an diesem Abend ein neues Kapitel“, heißt es in einer Ankündigung der Produktionsfirma.

Weitere Details dazu gibt es nicht: „Wer moderiert und wer für die eigene Tribüne antreten muss, entscheidet sich wie immer erst live. Was diese neue Ära bereithält? Das erfahrt ihr in der Show.“

Für Gottschalk selbst kommt eine Verlegung oder ein Aussetzen der Sendung wohl auch nicht in Frage. Schon auf die Frage, ob er die Auftritte bei der Bambi- und Romy-Verleihung nicht hätte absagen sollen, sagte er „Bild“: „Dann wäre noch mehr Häme über mich hereingebrochen. Außerdem bin ich alte Schule und erfülle meine Verpflichtungen.“

