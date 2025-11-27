Hier wetten Thomas Gottschalk und Harald Schmidt, wer früher aufgibt

„Machst du länger ‚Wetten, dass..?‘ oder ich diese Sendung?“, fragte Harald Schmidt seinen Kollegen Thomas Gottschalk in seiner „Harald Schmidt Show“. Gottschalk war sich sicher, wer gewinnt, Schmidt aber auch. Ende 2025 sieht es dann doch anders aus, als die beiden Entertainer damals dachten.

Wir schreiben das Jahr 2000. Der ZDF-Samstagabend-Tanker erreichte damals noch im Schnitt fast 13 Millionen Zuschauer. Gottschalk hatte sich gerade nach Jahren der Dauermoderation mit den verschiedensten Formaten nach Amerika abgeseilt. Nun war er am 19. Mai zu Gast in der Late Night von Harald Schmidt bei Sat 1. – einen Tag nach seinem 50. Geburtstag. Man will ihm, schaut man das Video des Auftritts, keine 40 geben.

Wie zu erwarten war, zogen sich beide gegenseitig auf. Schmidt zeigte Geschenke, die Gottschalk zum Geburtstag bekam (ein Wimpel mit Autogrammen seines Jugendvereins) – der relaxte Studiogast daraufhin: „Wenn du mal so alt bist, wie du aussiehst, bin ich auch gespannt, ob du so etwas kriegst.“

Thomas Gottschalk und seine Dusch-Begegnung mit Paul McCartney

Im Verlauf des Interviews parlierten beide über die Vorzüge der neuen Heimat Gottschalks in den USA (er lebte damals 20 Tage in Malibu und zehn Tage in Deutschland), es ging um Frauen, die im Restaurant für Mel Gibson ihre Haare ondulieren, einen wütenden Tom Hanks nach einer Fan-Anfrage und eine Begegnung nach dem Duschen mit Paul McCartney. Gottschalk verriet zudem seine Lieblingsbands (Queen, ELO…).

Ein inzwischen aus der Mode gekommenes Spätabend-Gespräch mit Popcorn-Faktor und aus der Hosentasche gezogenen Pointen also, bei dem es dann zum Schluss um die Frage ging, wie lange „Wetten, dass..?“ Gottschalk wohl noch Spaß machen würde.

Zu dem Zeitpunkt war ein Ende des Show-Giganten noch lange nicht in Sicht und Gottschalk hätte sich gewiss auch nicht vorstellen können, dass in seiner Sendung einmal ein Kandidat zu Schaden kommen (Stichwort: Samuel Koch) oder über seinen Moderationsstil diskutiert werden würde.

„Vielleicht mache ich es so lange wie du“, so der inzwischen 75-Jährige. „Oder auch länger.“ Daraufhin hakte Schmidt ein, bot eine Wette an, welche der beiden Shows länger laufen würde. Der Late-Night-Talker gab sich hier sicher, dass die blendende Gesundheit und die allgemeine Beliebtheit seines Gegenübers auf jeden Fall für „Wetten, dass..?“ sprechen dürfte.

Harald Schmidt hatte seine Show (regulär) länger

Und wer hat nun die Wette gewonnen? Die Antwort ist etwas komplizierter, als es zunächst scheint. Während Harald Schmidt seine Sendung mit Unterbrechungen und auf verschiedenen Sendern (zuletzt im Pay-TV bei Sky) bis 2014 weitermachte und sich dann endgültig aus dem Fernsehen verabschiedete, moderierte Gottschalk sein einst von Erfinder Frank Elstner übernommenes „TV-Baby“ bis 2011. Nach einer Übergangsphase mit Markus Lanz gab es 2021, 2022 und 2023 ein Comeback mit jeweils einer von Gottschalk moderierten Show. Zählt man diese Sonderausgaben mit, hat Gottschalk gewonnen, tut man es nicht, dann wäre Schmidt der Sieger.

Was die Präsenz auf der Mattscheibe angeht, ist die Sache allerdings sehr klar: Thomas Gottschalk war über rund fünf Jahrzehnte hinweg im Fernsehen aktiv; Harald Schmidt „nur“ etwa 2,5 Jahrzehnte. Damit hat Gottschalk länger und intensiver im Fernsehen Spuren hinterlassen.

Für den einstigen Unterhaltungskönig fällt am 06. Dezember der Vorhang, dann wird Gottschalk mit der finalen Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ zum letzten mal als Teil einer Abendshow zu sehen sein. Man wünscht ihm nach allerhand altväterlichen Frotzeleien und dem missglückten Bambi-Auftritt eine letzte Glanzstunde.