Thomas Gottschalk vermutete bei Bambi-Auftritt eine falsche Cher

Bei der Bambi-Verleihung am Donnerstagabend (14. November) sollte Thomas Gottschalk lediglich den „Legenden“-Bambi an Cher überreichen.

Stattdessen hielt der frühere Wetten, dass..?-Moderator eine ausgedehnte Rede, welche auffallend wenig mit der ausgezeichneten Musikerin zu tun hatte, die doch so häufig auf seiner Show-Couch saß. Schlimmer noch, mit einigen plumpen Sprüchen („Hier ist sie, die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe“) brachte er das Publikum sogar dazu, zu pfeifen.

Auf Anfrage des „Spiegel“ äußerte sich Gottschalk nun selbst zu der peinlichen Vorstellung, bei der er sogar völlig unnötig erzählte, wie er sich angeblich den Namen der Geehrten merkt („Cher, Cher, nichts ist so schwer wie Cher“).

War es eine Verwechslung?

Er erklärte, er sei in dem Moment „echt verwirrt“ gewesen, als die Musikerin auf der Bühne stand und gleichzeitig eine zweite Person von hinten dazu kam. Er habe an einen Scherz oder eine Verwechslung gedacht. Gottschalk: „Ich dachte plötzlich (als da eine Cher auf der Bühne stand und die andere von hinten dazu kam) an eine Verlade und war (zum ersten Mal auf einer öffentlichen Bühne) echt verwirrt und habe dann wirklich dummes Zeug erzählt.“

Zuvor war der Entertainer, der bald in Fernsehrente gehen möchte, Schauspielerin Sophie Berner begegnet, die sich bei dem Event vorab in einem Cher-Kostüm gezeigt hatte.

Seine Bemerkung zum Thema „Frauen ernst nehmen“ bezeichnete Gottschalk zudem als Fehler und entschuldigte sich ausdrücklich dafür. Er nehme Frauen sehr ernst, ergänzte der Moderator. „Niemand weiß das besser als meine.“ Ehefrau Karina begleitete ihn zur Bambi-Verleihung, sah den unseligen Auftritt im Publikum mit an.

Dass Cher bei all der Verwirrung eigentlich die Düpierte war und sehr souverän reagierte, erwähnte der 75-Jährige allerdings in seiner Entschuldingungs-Botschaft nicht.