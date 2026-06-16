Bevor Aktivismus eine Playlist hatte, gab es das Tibetan Freedom Concert

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1996 verwandelte das Tibetan Freedom Concert einen kaum beachteten Menschenrechtskampf in einen globalen Kulturmoment. Erdacht von Beastie-Boys-Mitglied Adam Yauch, bot das Benefizkonzert in San Francisco ein beneidenswertes Lineup aus Rock- und Hip-Hop-Größen: Rage Against the Machine, Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, Björk, A Tribe Called Quest, Foo Fighters, Sonic Youth, Beck, Pavement, De La Soul, Fugees, John Lee Hooker, Yoko Ono, Cibo Matto, Biz Markie – und natürlich die Beastie Boys.

Dreißig Jahre später rollt ein neuer Podcast auf, wie das alles zustande kam – und was es in Gang setzte. „Freedom Needs a Soundtrack“, ab dem 15. Juni verfügbar, ist eine sechsteilige Narrative-Serie über Entstehung, Wirkung und Vermächtnis des Tibetan Freedom Concert. Produziert von Adonde Media und in Partnerschaft mit KALW Public Radio vertrieben, verbindet der Podcast Archivaufnahmen mit neuen Interviews von Künstlern, Organisatoren, Aktivisten und tibetischen Stimmen, die die Bewegung mitgeprägt haben.

Im Mittelpunkt steht Erin Potts, die vom begeisterten Musikfan zur Aktivistin und schließlich zur Mitgründerin der Tibetan Freedom Concerts wurde – die nach San Francisco weitere Ausgaben in New York City und Washington, D.C. erlebten, bevor sie 1999 international expandierten.

Yauch und Potts in Nepal

„Diese Serie erzählt, wie die beiden Seiten meines Lebens durch mein Engagement für Tibet zusammenfanden – und wie die Begegnung mit Adam [Yauch] alles veränderte“, sagt Potts gegenüber ROLLING STONE. (Yauch starb 2012 nach einem Kampf gegen den Krebs.) „Adam hat nicht einfach bei den Konzerten gespielt – er hat sich in jeden Aspekt der Arbeit gestürzt, von Konferenzen über Workshops bis hin zur Organisation. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Freunden haben wir diese geteilte Leidenschaft, dieses Engagement und eine Menge Humor in die Tibetan Freedom Concerts verwandelt.“

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Der Podcast folgt Potts‘ Weg, der als Teenager-Obsession für U2 begann und sich durch frühe Berührungspunkte mit Live Aid und Amnesty Internationals Human-Rights-Now!-Tour weitete. „Als ich zwölf war, liebte meine beste Freundin U2 – und bald liebte ich sie auch“, sagt Potts. „Ich hatte U2 nie live gesehen, weil meine Eltern entschieden, ich sei zu jung für ihr Konzert. Also sah ich sie so, wie viele von uns damals Dinge sahen: auf einem abgenutzten, herumgereichten VHS-Band.“

Der Auftritt, der sie prägte, war U2s Konzert 1983 in Red Rocks.

Musik als politisches Werkzeug

„Bono bewegte sich durch den Nebel mit einer weißen Fahne, während die Menge ‚No more‘ gegen Unterdrückung und Gewalt skandierte“, erinnert sich Potts. „Ich hatte damals keine Worte dafür, aber ich spürte es. Musik kann Menschen das Gefühl geben, weniger allein zu sein, lebendiger – und eher bereit, sich um etwas zu kümmern, das über uns selbst hinausgeht.“

Potts begann, ein Konzert zu imaginieren, das diese Energie auf Tibet lenken könnte.

„Ich sagte meiner Mutter, dass ich irgendwann ein Konzert für Tibet veranstalten würde – und dass U2 dort spielen würden“, erzählt sie. „Das war so ein absurdes Ding, das Teenager sagen. Nur dass es irgendwie, ein Jahrzehnt später, wahr wurde.“

Bonos Warnung vor Selbstgefälligkeit

Wie „Freedom Needs a Soundtrack“ schildert, formten diese frühen Schlüsselerlebnisse Potts‘ Verständnis davon, was Musik in der Welt bewirken kann – und wo ihre Grenzen liegen. Beim Tibetan Freedom Concert 1997 in New York brachte es U2s Bono auf den Punkt: „Es gibt eine Mentalität, bei der Menschen glauben, dass allein der Konzertbesuch das Problem gelöst hat. Alle Gefangenen sind jetzt frei und alle Hungernden sind satt. Natürlich ist das nicht so. Aber es ist ein großartiger Anfang!“

Aus dieser Idee erwuchs der Milarepa Fund, den Potts 1994 gemeinsam mit Yauch gründete, nachdem die beiden sich in Nepal begegnet waren und über ihre gemeinsame Unterstützung für Tibet zusammengefunden hatten. Ihre erste Zusammenarbeit leitete Erlöse aus Beastie-Boys-Aufnahmen um, die tibetische Klostergesänge enthielten – daraus entwickelte sich eine Aktivisten-Organisation, die Musik und Jugendkultur nutzte, um Tibets gewaltlosen Kampf ins Rampenlicht zu rücken.

Der Höhepunkt war jenes erste Tibetan Freedom Concert im Golden Gate Park in San Francisco im Juni 1996. Neben tibetischen Künstlern, die ihre eigene Kultur, Traditionen und Stimmen einbrachten, zogen die Konzerte insgesamt mehr als 325.000 Besucher an und erreichten durch TV-Übertragungen, Radioberichterstattung und frühe großangelegte Online-Streams Millionen weitere Menschen.

Mehr als Nostalgie

„Freedom Needs a Soundtrack“ interessiert sich jedoch weniger für Nostalgie als für Reichweite – dafür, wie eine Konzertreihe eine ganze Generation von Zuhörern in einen politischen Kampf hineingezogen hat, dem sie sonst womöglich nie begegnet wären.

Für Deyden Tethong, der beim Milarepa Fund mitarbeitete und später zu einer führenden Stimme der Tibet-Bewegung wurde, kommt die Serie zum richtigen Zeitpunkt.

„Die Arbeit hat nie aufgehört“, sagt Tethong. „Ich hoffe, dass diese Serie in diesem Moment – 30 Jahre nach den ersten Shows – den Zuhörern die Möglichkeit gibt, sich neu zu verbinden, nachzudenken und Energie für die Arbeit zu finden, die jetzt geleistet wird. Für diejenigen, die damals noch nicht geboren waren, stellt diese Serie sie einer neuen Generation vor.“

Nachwirkungen bis heute

Er betont, dass die Wirkung bis heute nachhallt. „Die Konzerte haben Tibet nicht befreit, aber sie haben Leben verändert“, fügt Tethong hinzu. „Sie haben Menschen aufgeklärt, Solidarität aufgebaut, Handeln inspiriert – für Tibet und unzählige andere Anliegen. Noch heute, dreißig Jahre später, treffe ich Menschen, die mir erzählen, dass sie bei einem Tibetan Freedom Concert waren und von dem, was sie dort erlebt und gelernt haben, inspiriert wurden.“

Die Serie spiegelt auch das Ethos des ursprünglichen Konzepts wider. Unterstützt von Hunderten von Beitragenden wird „Freedom Needs a Soundtrack“ ohne Werbung veröffentlicht; die Nettoerlöse kommen Students for a Free Tibet und dem Tibet Action Institute zugute.

Für Potts geht es darum, was passiert, wenn die Musik verhallt. „Der Aufruf zum Handeln lautet: Lass die Geschichte nicht in deinen Kopfhörern enden“, sagt sie. „Lass sie dich bewegen. Hin zu Tibet. Hin zu deiner eigenen Gemeinschaft. Hin zu welchem Ort auch immer, der dich bittet, ein bisschen mehr zu kümmern und ein bisschen besser da zu sein.… Der Punkt ist nicht, dass alle dasselbe tun müssen. Der Punkt ist, dass jeder etwas tun kann.“

Die erste Episode ist unten zu hören.