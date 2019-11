Am Sonntag lief mit "Angriff auf Wache 08" mal wieder ein Cineasten-Tatort. Das Publikum stöhnte, die Kritik frohlockte. Für Til Schweiger war es nicht mal Augsburger Puppenkiste.

Die HR-"Tatort"-Episoden mit Murot (Ulrich Tukur) gehören mit zum besten der Krimi-Reihe, wagen sie doch immer wieder außergewöhnliche filmische Spannungsbögen mit tiefe Verbeugungen vor der Kinohistorie. So war es auch am Sonntag (20. Oktober): "Angriff auf Wache 08" war eindeutig als Reminiszenz an John Carpenters Belagerungsthriller "Assault On Precinct 13" (Assault - Anschlag bei Nacht) zu verstehen - der wiederum selbst eine Verneigung vor Western wie "Rio Bravo" oder High Noon" ist. Die "Tatort"Krimipersiflage borgte sich zahlreiche Versatzstücke der Klassiker und fügte dem zusätzlich einige haarsträubende Drehbucheinfälle hinzu. Es wird geschossen wie im Western und agiert wie bei "MacGyver". Und…