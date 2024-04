Aufgrund des geplanten Auftritts von Helene Fischer in der Münchner Allianz Arena sind viele Fans des FC Bayern unzufrieden. Das Stadion, das bisher seit seiner Eröffnung 2005 ausschließlich für Sportveranstaltungen genutzt wurde, wird am 17. Juli 2026 erstmals eine Musikveranstaltung mit Helene Fischer als Teil ihrer 360° Stadion Tour hosten.

Gemischte Reaktionen in den sozialen Medien

Die Konzert-Ankündigung stößt bei den Fußball-Fans auf Widerstand, vor allem weil die Musikerin als offener Fan von Borussia Dortmund bekannt ist. Einige FCB-Anhänger:innen äußern ihre Missbilligung in den sozialen Medien. „Wir lehnen dankend ab und geben dieses Konzert an unsere Fans des BVBs ab“, kommentiert ein Nutzer auf der offiziellen Instagram-Seite der Allianz Arena. Ein anderer fügt sarkastisch hinzu: „Ein bekennender BVB-Fan darf als erste Künstlerin in unserer Arena auftreten. Super.“

Allerdings können andere Nutzer:innen den Ärger nicht ganz nachvollziehen. „Was ist daran so schlimm?“, fragt jemand. „Andere Stadien werden doch auch für Konzerte genutzt.“ Ein weiterer Kommentar findet es „total logisch, dass eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen und Live Künstlerinnen aller Zeiten im besten Stadion Deutschlands auftritt.“

Im Rahmen ihrer Tour kommt die Musikerin nicht nur in die Allianz Arena, sondern wird Open-Air-Shows in Stadien in ganz Deutschland spielen, unter anderem auch im Olympiastadium in Berlin und dem Volksparkstadion in Hamburg. Wer sich nicht an der Verbundenheit zum BVB stört und trotzdem ein Konzert besuchen möchte, findet hier Tickets.