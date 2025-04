Till Lindemann: Ist „Größer, Schöner, Härter“ ein Statement zu Transpersonen?

Till Lindemann hat am Sonntag (30. April 2025) bekannt gegeben, dass seine bisherige Live-Gitarristin Jessica Ruestow die Band verlassen hat. Nachfolgerin ist Dina Sophia (Porträt unten). Laut ihres Profils und Statements in den sozialen Medien ist Dina Sophia eine Transperson. Da Till Lindemann in seinen Texten, ob als Solomusiker oder als Rammstein-Frontmann, häufig über sexuelle Identitäten singt, stellen sich Fans nun die Frage: Wie steht Till Lindemann eigentlich zu Transpersonen?

Fakt ist, er hat sich öffentlich nie negativ zu Menschen geäußert, die nicht dem „heteronormativen Ideal“ entsprechen. In seinen Songtexten und Gedichten äußert er sich zu grundlegenden Fragen der sexuellen Identität und sexuellen Wahrnehmung. Wobei Ernst, Hohn, Sarkasmus und Rollenprosa bei ihm derart verschwimmen, dass ein Buchverlag wie Kiepenheuer & Witsch auch schon mal die Zusammenarbeit auf Eis gelegt hat.

Viele Lindemann-Fans diskutieren auf Plattformen wie Reddit, wie er sich zu Transpersonen verhält. In den Fokus rückt dabei sein Gedicht „Größer, schöner, härter”, entnommen seinem Lyric-Band „In stillen Nächten“ von 2014. Darin reimt Lindemann seine Gedanken zu Schönheitswahn, operativen Veränderungen – und Geschlechtsidentität (den Text entwickelten Rammstein 2022 zum Song „Zick Zack“ weiter).

Besonders eine Stelle steht zur Diskussion: „Ist er nicht froh mit seinem Steifen / Geschlecht gewechselt wie ein Reifen / Hat sich die Frau im Mann geirrt / Und Haare, die man nie verliert / Nadel, Faden, Schere, Licht / Ohne Schmerzen geht es nicht“. Angedeutet wird hier, dass jemand mit seiner Geschlechtsumwandlung zur Frau unzufrieden sein könnte, es also bereut, kein Mann mehr zu sein.

Till Lindemann ist eine kontrovers diskutierte Figur. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihre Ermittlungen gegen den Sänger eingestellt. Vorwürfe missbräuchlichen Verhaltens gibt es allerdings bis heute.

Nur: Transfeindlichkeit sollte man Till Lindemann deshalb nicht unterstellen können. Warum sollte er jemanden in seine Band holen, deren Geschlechtsidentität er ablehnt?

Dina Sophias Statement zum „International Transgender Day of Visibility“

Am gestrigen Montag (31. März 2025) war der „International Transgender Day of Visibility“, der „Internationale Transgender-Tag der Sichtbarkeit“, oft einfach „Trans-Tag der Sichtbarkeit“ genannt. Eine jährliche Veranstaltung, bei der Transgender-Personen gefeiert werden. Außerdem soll das Bewusstsein für die Diskriminierung von Transgender-Personen geschärft und ihre Beiträge zur Gesellschaft gewürdigt werden. Dieser Tag war auch wichtig für Dani Sophia.

Dani Sophia ist eine Musikerin und Aktivistin, die bis vor kurzem kaum einer gekannt haben dürfte. Zumindest kein Rammstein- oder Till-Lindemann-Fan. Am Sonntag verkündete Lindemann, dass er sich von seiner bisherigen Tourgitarristin Jessica Ruestow getrennt hat. Aufgrund der berüchtigten, nicht wirklich aussagekräftigen „kreativen Differenzen“. Aber mit Dani Sophia hat Till Lindemann sogleich die Nachfolgerin bekannt gegeben. Die die Personalie auf Instagram mit Emojis feierte.

Während Lindemann-Fans rätseln, warum er sich von der beliebten Ruestow getrennt hat, checken Apologeten sogleich alle Infos über die neue Musikerin an der Sechssaitigen.

Dani Sophia auf Instagram:

Dani Sophia hat den Trans-Day mit etwas Verspätung am Dienstag gefeiert. Und postete ein Bild von sich mit Schwert. „Einen fröhlichen Trans-Tag der Sichtbarkeit“, schreibt sie. „Ich gelobe, niemals den Hass oder die Angst zu erwidern, die mir entgegengebracht wurden. Und stattdessen Liebe und Verständnis an so vielen Orten und bei so vielen Menschen wie möglich durch Musik und Freundschaft zu verbreiten.“

Dann greift Dani Sophia zu martialischer Wortwahl – im Dienste der Liebe: „Ich bin eine Kriegerin, deren Rüstung die Selbsterkenntnis ist. Deren Schild das Mitgefühl ist, deren Schwert das Verständnis ist. Und deren Schlachtruf der der mütterlichen Liebe für mein Volk ist. Hört mich brüllen.“

Am gestrigen Sonntag (30. März 2025) hat Till Lindemann auf Instagram die Trennung von seiner Live-Gitarristin Jessica Ruestow bekannt gegeben – und ihre Nachfolgerin vorgestellt. Dani Sophia wird das neue Bandmitglieder an der Gitarre sein. Bei der „Meine Welt“-Tournee ab Oktober wird sie mit dem Rammstein-Sänger auf der Bühne stehen.

Dani Sophia kommentiert Till Lindemanns Instagram-Meldung mit spartanischer Emoji-Freude: „☺️🤘🏻“

Wer ist Dani Sophia?

Wer ist Dani Sophia? Das ist gar nicht so leicht herauszufinden. Denn wer auf ihre Website will, muss erst einmal bestätigen, dass man über 18 Jahre alt ist. Wegen „sensibler Inhalte“.

Ihre Website besteht aus vier Unterpunkten. Einmal dem „Personal Occult Research Archive“. Eine Textsammlung, zu der sie schreibt: „Diese Seite dient als Archiv für persönliche Rituale und okkulte Forschungen, die ich in den elf Jahren meiner Praxis und Beschäftigung mit verschiedenen Systemen und als Mitglied (aktuell für einige, ehemalig für andere) von Geheimgesellschaften wie dem OTO, AA, AF&AM, AASR, York Rite, AMORC und TMO durchgeführt habe.“ Darunter Gedichte, Glückskeksweisheiten und Introspektionen.

Dani Sophia auf Instagram:

Dann gibt es eine Verlinkung zu „Cash App“, eine ähnliche App wie Paypal, zum Senden und Empfangen von Geld. Ohne Information dazu, wofür man Dani Sophia eigentlich bezahlen soll.

Und schließlich: Verlinkungen zu ihrer Only-Fans-Seite sowie zu Content auf manyvids.com. Also NSFW-Content. Dort zeigt Dani Sophia, und das lässt sich schon per Google-Bilder-Suche einsehen, alles.

Für Till Lindemann natürlich eine klasse Sache. Für Sex und Erotik hat der Rammstein-Frontmann ein bekanntermaßen offenes Ohr.

Nicht vergessen sollte man dennoch, dass sie nicht für Erotikshoweinlagen, sondern als Gitarristin für die „Meine Welt“-Tournee gebucht wurde. Und sie kann ,wie verschiedene Instagram-Videos zeigen, Gitarre spielen. Sie intoniert Metalsoli und zeigt Gefühl.