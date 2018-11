Tina Turner: Die besten Bilder ihrer großen Karriere

In ihrer Autobiografie schildert Tina Turner ihre Krankheit, die ihre Organe immer schwächer werden ließ. Ihr Mann rettete der 78-Jährigen das Leben.

Dass Tina Turners Leben durchwachsen war, ist allgemein bekannt: Der Missbrauch durch ihren Ex-Ehemann Ike Turner ist dabei nur das prominenteste Beispiel. Dass die 78-Jährige auch an ihrem Lebensabend von schweren Schicksalsschlägen getroffen wurde, zeigt die zweite Autobiografie der Musikerin. So soll der Popstar eine Nierenkrankheit vor der Öffentlichkeit geheim gehalten haben, sie war jahrelang auf Dialyse angewiesen. Schließlich benötigte Turner im Jahr 2017 eine Nierentransplantation. Die 78-Jährige hätte sich bereits bei einer Schweizer Sterbehilfe-Organisation angemeldet, da die Funktion ihrer Nieren nur noch bei fünf Prozent lag. Neben der schwindenden Funktionalität ihrer Nieren soll sie zudem an Bluthochdruck, einer Darmkrebserkrankung…