Tina Turner lebte länger als zwei ihrer vier Kinder

Die am Mittwoch (24. Mai) verstorbene Tina Turner hatte in den letzten Jahren ihres Lebens nicht nur mit ihrer Gesundheit zu kämpfen – sie litt unter einer schweren Nierenkrankheit –, sondern musste auch den Verlust zweier ihrer vier Kinder verarbeiten. Ihr ältester Sohn Craig Raymond Turner, den sie mit dem Saxophon-Spieler Raymond Hill bekam, nahm sich 2018 im Alter von 59 Jahren das Leben. Er erschoss sich in seinem Apartment in Los Angeles. In ihrer Biografie „My Love Story“, die ebenfalls 2018 erschien, schrieb die Rock-Sängerin: „Ich war wie erstarrt. ‚Bitte, lass es nicht wahr sein‘, betete ich. Was dann geschah, weiß ich nicht mehr.“

Vier Jahre später verstarb ihr jüngster Sohn Ronnie Turner im Alter von 62 Jahren. Er war der einzige biologische Sohn, den Tina und Ike Turner gemeinsam bekamen. Er starb an einem metastasierten Kolonkarzinom. „Ronnie, du hast die Welt viel zu früh verlassen. In Trauer schließe ich meine Augen und denke an dich, mein geliebter Sohn“, schrieb Turner damals auf Instagram.

Tina Turner hinterlässt zwei Stiefsöhne aus ihrer Ehe mit Ike Turner. Ike Turner Jr. wurde in den 60er-Jahren von der Sängerin und Schauspielerin adoptiert. Er folgte seinen Eltern in die Musikbranche: 2022 veröffentlichte er den Song „Yes To Life“ mit The Love Thang Band und Sweet Randi Love. Michael Turner, ebenfalls von der jüngst Verstorbenen adoptiert, meidet das Rampenlicht gekonnt. Über ihn ist nicht viel bekannt.