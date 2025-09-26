„Tokyo dieser Tage“: Die Suche nach dem perfekten Manga

So hart (und manchmal geil) ist es, in Berlin Künstlerin zu sein

Mangas sind heute in Deutschland mit weitem Abstand das meistverkaufte Comic-Genre. Während die einen darüber staunen, platzt bei anderen schon der Bücherschrank aus allen Nähten. Am Samstag (27. September) bringt der Manga Day den Millionen Fans der japanischen Bildergeschichten, die stets rückwärts gelesen werden, neuen Stoff.

Im vergangenen Jahr waren 1200 Geschäfte und Bibliotheken dabei, es wurden 870.000 kostenlose Manga-Ausgaben verteilt. Dieses Jahr gibt es, analog zu den Goodies beim Gratis Comic Tag, insgesamt 28 Leseproben, darunter deutsche Geschichten, Neuheiten aus dem Verlagsprogramm und Klassiker.

Wer den Hype um Mangas einmal aus einer anderen Perspektive betrachten will, ist bei „Tokyo dieser Tage“ von Taiyō Matsumoto richtig. Erzählt wird von der nicht gerade reibungsarmen, aber produktiven Beziehung zwischen Manga- Redakteuren und Manga-Zeichnern. Zugleich ist die Geschichte auch eine melancholische Momentaufnahme des Lebens in der japanischen Metropole.

Worum geht’s? Kazuo Shiozawa war viele Jahre Manga-Redakteur, muss nun aber erleben, wie sein Magazin eingestellt wird. Die auch persönliche Katastrophe nimmt er aber als Ausgangspunkt, um etwas Neues auf die Beine zu stellen. Er trifft verschiedene Zeichner, entwickelt Ideen, um einen „perfekten Manga“ zu realisieren.

Neben Shiozawa stehen zwei weitere Protagonisten im Zentrum der Handlung. Matsumoto zeigt ihre Einstellung zu Leben und Kunst und konfrontiert sie mit den Bruchstellen ihres Alltags, ihren unerfüllten Träumen und der Frage nach Sinn. Die skizzenhaften Bilder, größtenteils in Schwarz-Weiß, fügen sich zu einer intime Chronik des Älterwerdens, der Freundschaft und des Manga-Lifestyles im Umbruch. „Tokyo dieser Tage“ ist auch eine Hommage an die Kultur der kleinen Magazine und eine poetische Reflexion über die ewige Weiterentwicklung Tokios.

Bei Reprodukt sind derzeit zwei Bände des dreiteiligen Werks erschienen. Wir zeigen einen Ausschnitt.

Alle Bilder: 2025 Taiyo MATSUMOTO / SHOGAKUKAN