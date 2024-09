Exklusiver Einblick: „The Legend of Zelda – Twilight Princess“

Am 21. September 2024 findet erneut der Manga Day statt, einer der Festtage für die zahlreichen Fans des japanischen Comic-Genres. In den meisten deutschen Comicläden und in einigen Buchhandlungen gibt es an diesem Tag viele kostenlose Leseproben (alle auf einen Blick gibt es HIER) aus einer Vielzahl von Genres wie Fantasy, Romance und Mystery. Die ideale Möglichkeit, neue Reihen und Geschichten zu entdecken oder erstmals mit dem Manga-Kult in Berührung zu kommen.

Neben den Leseproben erwarten die Besucher auch spezielle Aktionen. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist ein kostenloses Lesezeichen zu The Eminence in Shadow, das in allen teilnehmenden Geschäften erhältlich sein wird.

Zu den angebotenen Einstiegslektüren gehört auch „The Legend of Zelda – Twilight Princess“, die Manga-Version des gleichnamigen Nintendo-Games aus der legendären Zelda-Reihe. Wir zeigen exklusiv einen Ausschnitt aus dem Comic.

Alle Bilder: Tokyopop

Wer nun Lust bekommen hat, noch tiefer in die Zelda-Welt einzutauchen, kann dies mit der Zelda-Jubiläumsbox tun. Wir verlosen die edle Sammlung (gibt es HIER im Handel). Enthalten sind alle Bände der Perfect Edition im Neudesign.

Wer gewinnen will, muss nur eine Mail an gewinnen@rollingstone.de schicken, dazu seinen Namen, seine Adresse und seine Telefonnummer angeben und das Stichwort „Zelda“ anfügen. Teilnahmeschluss ist der 30. September.