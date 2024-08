Tom Cruise plant gefährlichen Stunt bei den Olympischen Spielen

Mission Possible? Tom Cruise macht bekanntlich seine Stunts vor der Kamera selbst. Jetzt will er seine Fähigkeiten auch ohne „Cut“ und „zweite Aufnahme“ im Live-Fernsehen zeigen. Bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris plant der Hollywood-Star einen besonders spektakulären Auftritt. Damit möchte er die nächste Austragungsstätte der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles würdigen.

Bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele gehört es zur Tradition, dass die Olympische Flagge an die nächste Gastgeberstadt übergeben wird. Berichten zufolge wird sich Tom Cruise dafür vom Dach des Stade de France abseilen und mit der offiziellen Olympischen Flagge auf dem Spielfeld landen.

Nach dem Abseilen im Stadion wird die Fernsehausstrahlung zu einem vorab aufgenommenen Video übergehen. In diesem Video ist zu sehen, wie Cruise von Paris nach Los Angeles fliegt und aus einem Flugzeug über dem berühmten Hollywood-Zeichen abspringt.

Der Stunt endet damit, dass Cruise die olympische Flagge an US-amerikanische Olympioniken übergibt, die sie durch Los Angeles tragen werden.

Wo Simone Biles turnt und Snoop Dogg tanzt

Aktuell befindet sich der Schauspieler bereits in Paris und feuert das Team der USA kräftig an.

Während eines Wettkampfs der Turner:innen in der Bercy-Arena waren die Augen nicht ausschließlich auf die Athlet:innen gerichtet. Auch auf den Rängen gab es jede Menge zu sehen. Tom Cruise wurde von Fans umringt, ließ sich mit ihnen fotografieren und schüttelte ein paar Hände. Auch Snoop Dogg hatte offenbar eine gute Zeit. Mit einem Biles-Fanshirt und tanzenden Moves sorgte der US-Rapper für gute Stimmung auf den Rängen.

„Also das ist richtig krass. Snoop Dogg war da, Ariana Grande auch. Die haben mich jetzt auch turnen gesehen, das kann nicht jeder von sich behaupten, das ist eine Riesensache“, sagte die deutsche Turnerin Helen Kevric im ZDF. Auch Teamkollegin Sarah Voss freut sich: „Snoop Dogg und Tom Cruise haben mir beim Wettkampf zugeguckt. Wer kann das alles behaupten? Ist schon ganz witzig. Deswegen hat es auch viel Spaß gemacht.“

Einmal Mannschaft, einmal Einzel!

Und zumindest für Turn-Superstar Simone Biles hat sich der Support auch gelohnt. Sie sichert sich das Olympia-Gold im Mehrkampf. Zwei Tage nach ihrem Sieg mit der US-amerikanischen Mannschaft triumphierte die 27-Jährige in Paris auch im Einzelwettkampf am Donnerstag (01. August).

Die Dreharbeiten für den Cruise-Stunt über dem Hollywood-Zeichen wurden bereits im März abgeschlossen. „TMZ“ veröffentlichte Fotos, die Cruise dabei zeigen.