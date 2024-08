Snoop Dogg trainiert mit Olympia-Star, wie Schwimmen geht

Die Olympischen Spiele 2024 sind in vollem Gange. Snoop Dogg beehrte bereits die Wettkämpfe, um als Sportkommentator zu agieren und auch die Fackel als vorletzter Träger näher ans Ziel zu bringen. Jetzt nutzte der US-Rapper die Sportwettkämpfe, um beim gemeinsamen Planschen mit Michael Phelps sein Lungenvolumen unter Beweis zu stellen.

Michael Phelps bringt Snoop Dogg Schwimmtechniken bei

Michael Phelps ist ein US-amerikanischer Schwimmer, der sich in der Vergangenheit bereits 28 olympische Medaillen sicherte – davon 23 Mal Gold. Er gilt wohl nicht nur als einer der erfolgreichsten Olympioniken, sondern anscheinend auch als ausgezeichneter Schwimmlehrer, wie nun ein Video mit Snoop Dogg zeigt. Die beiden trafen sich im Pool, um gemeinsam die Schwimmtechniken des US-Rappers zu präzisieren.

Dazu kam der „Smoke Weed Everyday“-Künstler sichtlich vorbereitet in einem Bademantel in den Farben der US-amerikanischen Flagge und der Aufschrift „Snoop Dogg Paris 2024“. Das Ergebnis der Schwimmstunde wurde anschließend am Dienstag (30. Juli) in der Hauptsendezeit „NBC“ ausgestrahlt. Derselbe Sender, für den Snoop Dogg auch die sportlichen Ereignisse bei den Olympischen Spielen 2024 kommentiert.

Sportmoderator und Fackelträger

Gemeinsam mit dem US-amerikanischen Sportreporter Mike Tirico sorgt der Rapper als Sportmoderator für die „NBC“-Olympiaberichterstattung aus Paris und kommentiert die Spiele. Nicht das erste Mal für Snoop Dogg, der bereits im Juni die „Olympic Trials“ in Eugene, Oregon kommentierte.

Doch vor Beginn der Olympics war der 52-Jährige auch einer der zahlreichen Fackelträger der diesjährigen Spiele. Bereits am 16. April wurde die Flamme der Olympischen Spiele 2024 in der griechischen Hauptstadt Athen entzündet und überschritt am 8. Mai die Grenze nach Frankreich. Am Eröffnungstag (26. Juli) übernahm dann Snoop Dogg das Symbol für Frieden und Freundschaft als vorletzter Träger. Er trug die Fackel durch den nördlichen Pariser Vorort Saint-Denis. Dort befinden sich nicht nur ein Teil des Olympischen Dorfes und das neue Wassersportzentrum, sondern auch das größte Stadion Frankreichs und Austragungsort der Spiele Stade de France.