Die meistunterschätzten Alben aller Zeiten: Beach Boys – „Friends“

Alles, was Roxy Music ausmacht, ein letztes Mal und auf den Punkt produziert. „Siren“ ist vielleicht sogar ihre beste Platte!

Im ROLLING STONE lobte Simon Frith 1975 die straffe Produktion und Bryan Ferrys Kon­zentriertheit. „Love Is The Drug“ wurde ein Hit und „Just Another High“ die lakonischste Um­schreibung für Liebe (und Kokain). Dennoch hatten Roxy Music ihren Zenit überschritten, schien Ferry nach zwei Soloalben das Interesse an der Band verloren zu haben, die er danach vier Jahre pausieren ließ. Das Album verkaufte sich schlechter als seine erfolgreichen Vorgänger. Aber es ist womöglich ihr bestes. Der Soundtrack zu Bryan Ferrys Leben? Alles, was Roxy Music ausmacht, ein letztes Mal und auf den Punkt produziert. Das düster vagabundierende, beängstigende „Sentimental Fool“; der…