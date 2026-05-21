Bruce Springsteen stimmt einen Schlachtruf an – beim Abschied von Colberts „Late Show“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Am Vorabend von Stephen Colberts letzter „Late Show“ lud der Moderator Bruce Springsteen auf die Bühne – für einen passenden Auftritt mit seinem Protestsong „Streets of Minneapolis“. Springsteen und die E Street Band hatten den Track Anfang des Jahres auf ihrer politisch aufgeladenen Land-of-Hope-and-Dreams-Tour live uraufgeführt.

Mit einer Ankündigung, die etwas Wehmütiges hatte, sagte Colbert: „Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen.“ Als das Scheinwerferlicht auf den Sänger fiel, machte Springsteen unmissverständlich klar, warum er in der vorletzten Folge der Late-Night-Show dabei war. „Ich bin heute Abend hier, um Stephen zu unterstützen, weil du der erste Typ in Amerika bist, der seine Show verloren hat, weil wir einen Präsidenten haben, der keinen Spaß versteht“, sagte Springsteen. „Und weil Larry und David Ellison offenbar glauben, ihm in den Arsch kriechen zu müssen, um zu bekommen, was sie wollen.“

Er fügte hinzu: „Stephen, das sind kleingeistige Menschen, die keine Ahnung haben, wofür die Freiheiten dieses wunderschönen Landes eigentlich stehen sollen. Das hier ist für dich.“

Protest gegen ICE-Razzien

Dann startete der Sänger eine emotionale Performance von „Streets of Minneapolis“ – ein Song, der als Reaktion auf die brutalen Einwanderungsrazzien des ICE in der Stadt entstanden ist sowie auf die Tode von Renee Good und Alex Pretti.

Im vergangenen Jahr hatte CBS die Absetzung der „Late Show“ bekanntgegeben und den Schritt als „rein wirtschaftliche Entscheidung“ bezeichnet. Spekuliert wird seither, dass CBSs Mutterkonzern Paramount den Stecker zog, um sich bei Donald Trump – den Colbert in seiner Show regelmäßig aufs Korn nahm – und der FCC einzuschmeicheln und so den Zusammenschluss von Paramount und Skydance zu sichern. Wie Springsteen vor seinem Auftritt am Mittwochabend betonte, wird Paramount von David Ellison geleitet, dem Sohn von Larry Ellison, dem milliardenschweren Oracle-Gründer.

In Colberts letzten Wochen haben sich die Stars die Klinke in die Hand gegeben: Zu den Gästen zählten Oprah Winfrey, Barack Obama, Julia Louis-Dreyfus und Originalhost David Letterman, der zurückkehrte, um CBS-Eigentum vom Dach des Ed Sullivan Theaters zu werfen. Zu den jüngsten musikalischen Gästen gehörten David Byrne, the Strokes, Michael Stipe, Chris Stapleton und Foo Fighters, die bereits als letzter Musikact in Lettermans „Late Show“ aufgetreten waren.

Colbert über Comedians und Autorität

In einem Gespräch mit der „New York Times“ im vergangenen Monat sprach Colbert über seine Entscheidung, politische Themen aufzugreifen und sich ins Tagesgeschehen einzumischen – und darüber, wie das die Trump-Administration immer wieder auf den Plan rief. „Comedians sind von Natur aus antiautoritär“, sagte Colbert. „Und Autoritäre werden es nie mögen, wenn jemand über sie lacht. So viele Journalisten haben mir oder Jon Stewart oder anderen, die das machen, gesagt: ‚Gott, ich wünschte, ich könnte im Fernsehen sagen, was du sagst.‘ Und wir können es. Ich glaube, das bringt sie auf die Palme. Es könnte sie stören, dass wir wirklich nicht in ihrer Welt der Fürstentümer und Mächte leben.“