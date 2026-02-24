Gemeinsam gegen Trump: Tom Morello begleitet die Springsteen-Tour

Bruce Springsteen und die E Street Band werden bei jedem Halt ihrer kommenden „Land of Hope and Dreams“-US-Arenatour bei „ausgewählten Songs“ vom Rage-Against-the-Machine-Gitarristen Tom Morello begleitet. Die Nachricht kommt nur wenige Wochen, nachdem Springsteen überraschend bei Morellos „Defend Minnesota: A Concert of Solidarity and Resistance“ im First Avenue aufgetreten war, wo sie gemeinsam „The Ghost of Tom Joad“ spielten.

Gemeinsames Zeichen auf der Bühne

„Ich wurde daran erinnert, wie wichtig unsere Plattform ist, und wie entscheidend die Widerstandsarbeit ist, die unsere Musik gemeinsam in diesem gefährlichen historischen Moment leisten kann“, sagte Morello in einer Erklärung. „Gemeinsam werden Bruce, die E Street Band und ich ein Schlaglicht auf die aktuellen Bedrohungen für Demokratie und Menschenrechte werfen, die überall um uns herum stattfinden, auf der ‚Land of Hope & Dreams American Tour‘. Im Geist von Freiheit, Gerechtigkeit und Rock ’n’ Roll.“

Rage Against the Machine begannen 1997, „The Ghost of Tom Joad“ live zu spielen. Sie nahmen den Song drei Jahre später für ihr Cover-Album „Renegades“ auf. 2008 stieß Morello bei einer Show in Anaheim, Kalifornien, zu Springsteen und der E Street Band, um das Lied zu spielen. Es war der Beginn einer musikalischen Verbindung zwischen Springsteen und Morello, die 2013 in einer E Street Band-Tour gipfelte, bei der Morello für Steve Van Zandt einsprang, der mit den Dreharbeiten zu einer neuen Staffel seiner Serie „Lilyhammer“ beschäftigt war.

Langjährige musikalische Verbindung

Während der Tour steuerte Morello mehrere Beiträge zu Songs auf Springsteens 2014 erschienenem Album „High Hopes“ bei. „Die E Street Band ist ein ziemlich großes Haus“, sagte Springsteen 2014 zu ROLLING STONE. „Aber [Morello] baut einen weiteren Raum an. Er baut einen Raum, den es vorher nicht gab. Er wurde zu einem Filter, durch den ich all diese Musik laufen ließ. Und er schickte sie mir mit einer sehr aktuellen Ausrichtung zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob die Platte ohne seinen Einfluss genau so existieren würde.“

Morello musste einige Solo-Shows verschieben, um die E-Street-Tour möglich zu machen. „Ich empfinde tiefe Liebe und großen Respekt für all meine Freunde, Fans & Mitstreiter. Es tut mir leid, dass ich einige meiner Solo-Shows im Mai verschieben muss“, ergänzte Morello in seiner Erklärung. „Ich verspreche, dass wir sehr bald einen Weg finden werden, bei diesen Shows in diesen Städten zusammenzukommen.“