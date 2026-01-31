Live-Review: Bruce Springsteen, Tom Morello rocken gegen ICE

Noch bevor ein Musiker im First Avenue auch nur eine einzige Note spielte, hallte am Freitagnachmittag ein Sprechchor durch den ikonischen Club im Herzen von Minneapolis: „fuck ICE“. Es war ein Konzert von Tom Morello, doch noch stärker als die Musik einte alle Anwesenden das Motto der Veranstaltung: „A Concert of Solidarity & Resistance to Defend Minnesota“.

Das Konzert war Auftakt für eine größere Demonstration nur wenige Blocks entfernt und zugleich ein Benefiz für die Familien von Renee Good und Alex Pretti. Die Stimmung war ohnehin aufgeheizt – entsprechend explodierte der Raum, als Morello enthüllte, dass sein Überraschungsgast niemand Geringerer als Bruce Springsteen war.

Zwei Tage nach der Veröffentlichung seines Protestsongs „Streets of Minneapolis“, der sehr konkret die Tötungen von Good und Pretti durch Bundesbeamte der Einwanderungsbehörden unter der Trump-Regierung thematisiert, stand Bruce Springsteen allein auf der Bühne des Clubs, den Prince weltberühmt gemacht hatte. Nachdem sich die schreiende Menge beruhigt hatte, sprach er über die rasante Entstehung und Veröffentlichung des Songs – und spielte ihn anschließend erstmals live vor Publikum.

Entstehung eines Protestsongs

„Also habe ich diesen Song geschrieben, ihn am nächsten Tag aufgenommen und ihn Tom Morello geschickt“, erzählte Springsteen. „Nun weiß ich, dass Tom ein leicht zu begeisternder Mensch ist. Ich sagte: ‚Tom, was denkst du? Er ist ein bisschen seifenkistenhaft.‘ Und er sagte: ‚Bruce, Nuancen sind wunderbar, aber manchmal muss man ihnen in die Zähne treten.‘“ Seine Performance widmete er „den Menschen von Minneapolis, den Menschen von Minnesota und den Menschen unseres guten Landes, der Vereinigten Staaten von Amerika“.

Springsteens akustische Solo-Darbietung war deutlich zurückhaltender als die Studioversion, doch Backgroundsänger oder eine komplette Band hätten der zentralen Wahrheit dieses Moments eher geschadet. Der vermutlich größte Rockstar der Welt tauchte überraschend in einer besetzten und unter Druck stehenden Stadt auf und sang die Namen ihrer ermordeten Nachbarn – über Blut auf eisbedecktem Asphalt.

In einem Moment politischer Orientierungslosigkeit auf höchster Ebene zeigte der Boss klar mit dem Finger auf die Verantwortlichen. Das war gelebte Solidarität, und als er die Worte „Alex Pretti und Renee Good“ sang, jubelte das Publikum lautstark. Als der Song endete, gingen die Rufe in einen von Springsteen selbst angestoßenen Sprechchor über: „ICE out now!“

Gemeinsame Wut, gemeinsamer Moment

Es war ein außergewöhnlich großzügiger Augenblick, der den Nachmittag prägte. Doch danach kehrten Morello und seine Band auf die Bühne zurück, um die Energie erneut hochzufahren. Springsteen und sein gelegentlicher Bandkollege teilten sich Strophen und ausufernde Gitarrensoli bei „The Ghost of Tom Joad“ aus dem Jahr 1995, einem Song, den beide bereits oft gemeinsam gespielt haben. Mitten im Solo hob Morello seine Gitarre an, drehte sie um und enthüllte die Worte „arrest the president“, während Bruce Springsteen neben ihm grinste und lachte. Jeder einzelne Mensch im Raum schien derselben Meinung zu sein.

Alle Musiker, die zuvor aufgetreten waren, kehrten für den Abschluss mit John Lennons „Power to the People“ auf die Bühne zurück – nicht ohne dass Morello zuvor erklärte, man habe soeben das größte Brunch-Konzert der Geschichte erlebt. Springsteen, Morello und die anderen standen lächelnd auf der Bühne, während aus den Lautsprechern „Let’s Go Crazy“ erklang.

Protest, Widerstand und klare Worte

Der gesamte Nachmittag stand im Zeichen von Protest und Widerstand. Morellos eigenes Set bestand aus Gewerkschaftshymnen und Klassikern von Woody Guthrie – und vor allem aus scharfer Rhetorik. „Brüder und Schwestern, danke, dass ihr uns willkommen heißt zur Schlacht von Minneapolis“, eröffnete er. „Minneapolis ist eine Inspiration für die gesamte Nation. Ihr habt euch mutig gegen ICE gestellt, gegen Trump, gegen diese schrecklich wachsende Welle von Staatsterror. Ihr habt euch für eure Nachbarn eingesetzt, für euch selbst, für Demokratie und für Gerechtigkeit. Niemand kommt, um uns zu retten – außer wir selbst. Und Brüder und Schwestern, ihr zeigt den Weg.“

Mit einem Verweis auf die große Revolution, die diesen Raum berühmt gemacht hat, drehte Morello das Mikrofon um und forderte das Publikum auf, bei „Killing in the Name“ mitzuschreien. Noch vor der Enthüllung des Überraschungsgasts war dies der ekstatischste Moment des Konzerts: ein Raum voller Menschen, die „fuck you, I won’t do what you tell me“ brüllten. Bei allem Respekt für die gemeinsame Version von „This Land Is Your Land“, Al Di Meolas akustisches Solo-Gewitter und Rise Againsts Cover von Neil Youngs „Rockin’ in the Free World“ – Morellos größtes Geschenk an dieses Publikum war ein Ventil für ihre zutiefst nachvollziehbare Wut.

Morello ging auf die Straße

„Ich habe gehört, die Trump-Regierung behauptet, externe Agitatoren seien nach Minneapolis gekommen, um Unruhe zu stiften“, sagte Morello zwischen zwei Songs und erntete Buhrufe. „Ich möchte bestätigen: Wir sind diese externen Agitatoren – und wir werden eine verdammte Menge Ärger machen.“ Kurz nach 14 Uhr endete das Konzert, später schloss sich Morello selbst der Demonstration auf der Straße an. Noch bevor die Musiker ihre Jacken griffen und das Gebäude verließen, rief ein Zuschauer der frierenden Menge vor dem First Avenue zu, ihm zu folgen und zu protestieren. Eine große Gruppe folgte seinem Aufruf – ein handfester Beweis dafür, dass die Prinzipien des Widerstands nicht ungehört verhallt waren.

