Tommy DeCarlo, Boston-Fan und ihr Leadsänger, tot mit 60

Tommy DeCarlo, der fast 20 Jahre lang als Sänger der Classic-Rock-Ikone Boston auf der Bühne stand, ist am Montag gestorben. Er wurde 60 Jahre alt.

DeCarlos Familie bestätigte seinen Tod auf Facebook und teilte mit, dass bei ihm im vergangenen September Hirnkrebs diagnostiziert worden war. „Er hat bis zum Schluss mit unglaublicher Stärke und Courage gekämpft“, schrieb die Familie. „In dieser schweren Zeit bitten wir Freunde und Fans herzlich, die Privatsphäre unserer Familie zu respektieren, während wir trauern und füreinander da sind.“ Ein Sprecher der Band reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage des ROLLING STONE.

DeCarlo war langjähriger Fan der Gruppe, bevor er ihr in den späten 2000er-Jahren als Frontmann vorstand. Als autodidaktischer Klavierspieler und Chorsänger wuchs er mit Boston auf und gab Originalsänger Brad Delp das Verdienst, ihm geholfen zu haben, seine eigene Stimme zu finden.

Treuer Fan wird Frontmann

„Als ich als junger Teenager anfing, Boston zu hören, liebte ich Brads Stimme und wie er diese klassischen Hits sang, wann immer ein Boston-Song im Radio lief“, sagte DeCarlo in einer Biografie auf der Boston-Website. „Es war nicht so, dass ich versucht hätte, zu singen wie Brad – ich liebte es einfach, mit ihm mitzusingen.“

Als Erwachsener sang DeCarlo noch immer in Rockbands, verdiente seinen Lebensunterhalt jedoch als Angestellter in einem Home Depot in Charlotte, North Carolina. Als Delp 2007 durch Suizid starb, schrieb DeCarlo einen Tribute-Song und veröffentlichte ihn auf MySpace – zusammen mit Cover-Versionen von Boston-Songs wie „Smokin’“ und „Don’t Look Back“. Auf Drängen seiner Familie schickte er einen Link zu seiner MySpace-Seite an das Boston-Team und machte sich für eine bevorstehende Tribute-Show zu Ehren von Delp verfügbar.

Obwohl DeCarlo zunächst eine höfliche Absage erhielt, rief ihn Boston-Gitarrist, Songwriter und Bandleader Tom Scholz wenige Wochen später an. Scholz war von DeCarlos Stimme beeindruckt – und von ihrer Ähnlichkeit mit Delps. Er lud ihn ein, bei der Tribute-Show mitzuwirken, und kurz darauf wurde DeCarlo festes Mitglied der Band.

Fast zwei Jahrzehnte mit Boston

DeCarlo tourte in den folgenden fast 20 Jahren mit Boston. Er war außerdem einer von mehreren Sängern, die Vocals zu deren 2013er Album „Life, Love & Hope“ beisteuerten. Neben Boston gründete DeCarlo gemeinsam mit seinem Sohn Tommy DeCarlo Jr. eine Band, die 2020 das Album „Lightning Strikes Twice“ veröffentlichte. Ein zweites Album, „Dancing in the Moonlight“, erschien 2022.

In einem Interview aus dem Jahr 2015 versuchte DeCarlo in Worte zu fassen, welche unglaubliche Freude es bedeutete, Teil seiner Lieblingsband zu werden. „Man hört die Musik so gerne“, sagte er. „Aber sie wirklich live zu spielen – das ist fast nicht zu beschreiben. Es ist ein unglaubliches Gefühl, und etwas, das Fans und Bandmitglieder in diesem musikalischen Moment miteinander teilen. Es ist einfach unglaublich.“