Morrissey sagt Konzerte wegen „glaubhafter Morddrohung“ ab

Der britische Sänger und Songwriter Morrissey hat seine anstehenden Konzerte am Wochenende abgesagt, nachdem eine „glaubhafte Drohung gegen sein Leben“ bekannt wurde. Auf seinem offiziellen Instagram-Kanal hieß es: „In den vergangenen Tagen gab es eine glaubhafte Drohung gegen Morrisseys Leben. Aus Vorsicht und im Sinne der Sicherheit von Künstler und Publikum wurde der heutige Auftritt im Foxwoods abgesagt. Wir danken für Ihr Verständnis.“

Morddrohung nach BlueSky-Post

Auch die Verantwortlichen der MGM Music Hall in Boston, wo Morrissey am Samstag auftreten sollte, veröffentlichten ein ähnliches Statement. „In den vergangenen Tagen gab es eine glaubhafte Drohung gegen Morrisseys Leben. Aus Vorsicht und im Sinne der Sicherheit von Künstler und Band wurde das morgige Konzert abgesagt.“

Morrissey befindet sich derzeit am Anfang seiner NUDE-Tour und spielte zuletzt am 16. September ohne Zwischenfälle in der New Yorker Radio City Music Hall.

Die Absage folgt auf die Festnahme des 26-jährigen Kanadiers Noah Castellano aus Ottawa, der am 4. September auf der Social-App BlueSky mit einem Attentat gedroht hatte. Unter dem Namen „guy who gets shot in the head one hundred thousand times a day“ schrieb er: „Steven Patrick Morrissey, wenn du am 12. September 2025 um 21 Uhr in der TD Place in Ottawa auftrittst, werde ich im Publikum sein. Und versuchen, dich mehrfach mit einer sehr großen, illegal besessenen Waffe zu erschießen.“

Trotz dieser Drohung trat Morrissey beim CityFolk Festival in Ottawa auf. Castellano wurde gegen eine Kaution von 5.000 Dollar freigelassen und muss derzeit im Haus seines Vaters in der Nähe von Washington, D.C., wohnen. Auf Nachfrage der Zeitung Ottawa Citizen erklärte er lediglich: „Ich bin nicht interessiert.“

Rückerstattung der Tickets

Unklar ist, ob Morrissey weitere Drohungen erhielt oder ob die Absage ausschließlich aus Vorsicht aufgrund der bekannten Posts erfolgte. Die MGM Music Hall kündigte an, dass alle Tickets an den jeweiligen Verkaufsstellen erstattet werden.