Exklusiv: Tommy Lee Jones – erstes Statement nach Tod der Tochter

Die Familie von Victoria Jones, der Tochter des Schauspielers Tommy Lee Jones, hat nach ihrem tragischen Tod im Alter von 34 Jahren am Neujahrstag eine Erklärung veröffentlicht.

Familie bittet um Privatsphäre

„Wir danken für all die freundlichen Worte, Gedanken und Gebete. Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit“, erklärte die Familie am Freitag in einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE.

Victoria Jones wurde Berichten zufolge am 1. Januar im Fairmont Hotel in San Francisco bewusstlos aufgefunden. Eine Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Laut von People veröffentlichter Audioaufzeichnungen des Polizeifunks wurde der Einsatz jedoch als „Code Three“ eingestuft, was auf eine mögliche Drogenüberdosis hindeutet.

Die Feuerwehr von San Francisco bestätigte in einer ROLLING STONE vorliegenden Erklärung, dass sie am Neujahrstag gegen 2:52 Uhr morgens auf einen „medizinischen Notfall“ in dem Hotel reagiert habe. „Nach dem Eintreffen führten die Sanitäter der Feuerwehr eine Untersuchung durch“, heißt es in der Mitteilung. „Die Person wurde für tot erklärt.“

Ermittlungen laufen weiter

Victoria war eines von zwei Kindern, die Jones mit seiner zweiten Ehefrau Kimberlea Cloughley hatte. Das Paar war von 1981 bis 1996 verheiratet und bekam außerdem einen Sohn, Austin, der heute 43 Jahre alt ist. Victoria trat gemeinsam mit ihrem Vater in mehreren seiner Filme auf, darunter ein Cameo-Auftritt in „Men in Black II“. Zudem spielte sie in „The Three Burials of Melquiades Estrada“ mit, bei dem Jones Regie führte.

Während eines Interviews mit „The New Yorker“ im Jahr 2006 lobte Jones seine Tochter, die in dem Film ein junges mexikanisches Mädchen spielte und damals 14 Jahre alt war. „Sie ist eine gute Schauspielerin, hat ihren SAG-Ausweis und spricht makelloses Spanisch“, sagte er. „Als sie ein Baby war, habe ich Leticia, ihrer Nanny, gesagt, sie solle mit ihr Spanisch sprechen.“

Erinnerungen an gemeinsame Filmarbeit

Jones erinnerte sich auch daran, dass er Victoria damals entlassen habe, nachdem sie als Kind Schwierigkeiten mit den frühen Drehzeiten gehabt habe. „Sie musste für ihre Rolle um 5 Uhr morgens aufstehen. Eines Morgens wollte sie nicht aus dem Bett kommen. Ich sagte: ‚Schatz, das ist Arbeit.‘ Aber sie rührte sich nicht. Also habe ich sie gefeuert“, erzählte er. „Dann hat das Produktionsteam, ohne mir etwas zu sagen, sie geweckt und in letzter Minute zum Set gebracht.“