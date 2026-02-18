Todesursache von Tommy Lee Jones’ Tochter Victoria Jones steht fest

Die Todesursache von Victoria Jones, der Tochter des Oscar-Preisträgers Tommy Lee Jones, ist bekannt gegeben worden.

Offizielle Angaben der Gerichtsmedizin

Das Büro des Chief Medical Examiner in San Francisco, Kalifornien, teilte am Dienstag, dem 17. Februar, mit, dass Victoria an den „toxischen Wirkungen von Kokain“ gestorben sei, und stufte die Todesart als „Unfall“ ein.

Victoria wurde Berichten zufolge am Neujahrstag im Fairmont Hotel in San Francisco leblos aufgefunden. In einer mit ROLLING STONE geteilten Erklärung bestätigte die Feuerwehr von San Francisco damals, dass sie auf einen „Bericht über einen medizinischen Notfall“ reagiert habe. „Bei der Ankunft führten Sanitäter der Feuerwehr eine Untersuchung durch“, hieß es in der Mitteilung. „Die Person wurde für tot erklärt.“

Familie und frühe Filmauftritte

Victoria war eines von zwei Kindern, die Jones mit seiner zweiten Ehefrau Kimberlea Cloughley hatte. Das Paar war von 1981 bis 1996 verheiratet und hatte außerdem einen Sohn, Austin, der 43 Jahre alt ist.

Die Familie von Victoria veröffentlichte nach ihrem tragischen Tod im Alter von 34 Jahren eine Erklärung. „Wir schätzen all die freundlichen Worte, Gedanken und Gebete. Bitte respektieren Sie in dieser schwierigen Zeit unsere Privatsphäre“, hieß es in der Stellungnahme der Familie.

Auftritte in Filmen ihres Vaters

In jungen Jahren wirkte Victoria in mehreren Filmen ihres Vaters mit. Sie hatte einen Cameo-Auftritt in „Men in Black II“ und trat in „The Three Burials of Melquiades Estrada“ auf, bei dem Jones ebenfalls Regie führte. Außerdem hatte sie eine kleine Rolle in dem Film „Sorry, Haters“ aus dem Jahr 2005 und war in einer Episode von „One Tree Hill“ zu sehen. Ihren letzten Leinwandauftritt hatte sie 2014 in „The Homesman“, bei dem Jones ebenfalls Regie führte und die Hauptrolle spielte.