Tochter von Tommy Lee Jones tot: Fragen zur Todesursache (UPDATE)

Tommy Lee Jones und seine Familie trauern um Victoria Jones. Die Tochter des Hollywood-Stars wurde am Neujahrstag (01. Januar 2026) tot in einem Hotel in San Francisco aufgefunden. Sie wurde nur 34 Jahre alt.

Doch woran ist Victoria gestorben? Fragen zur Todesursache um die Tochter von Tommy Lee Jones. (UPDATE)

Wie wurde Victoria gefunden?

Behörden bestätigten „People“, dass die Feuerwehr von San Francisco am Donnerstag kurz vor 3 Uhr morgens Ortszeit wegen eines medizinischen Notfalls zum Fairmont Hotel gerufen wurde. Ein Hotelgast hatte sie im 14. Stock am Boden liegend gefunden, dachte, sie wäre möglicherweise betrunken. Ein Notarzt und die Polizei erklärten die leblose Person noch vor Ort für tot. Polizeiquellen bestätigten unter anderem „TMZ“, dass es sich um Victoria Jones, die Tochter des Oscar-Preisträgers, handelt. Ob sie Gast im Hotel war, ist derzeit noch unklar.

Gibt es Hinweise auf Fremdverschulden?

Derzeit gibt es noch keine offizielle Todesursache. Fremdverschulden werde jedoch nicht vermutet, heißt es in einem Bericht von „NBC“ mit Verweis auf erste Ermittlungsergebnisse der Polizei. Auch Selbstverschulden wird derzeit nicht als Todesursache angenommen.

Was ist derzeit noch bekannt?

Laut „TMZ“ wird in dem Hotel in San Francisco weiter ermittelt, auch die Gerichtsmedizin ist involviert. Es gibt mehrere Meldungen über Drogenprobleme von Victoria in der Vergangenheit, wobei keine näheren Details bekannt sind. In diese Richtung werde nun auch ermittelt. Allerdings wurden nach ersten Erkenntnissen keine Drogen im Hotel gefunden. Sowohl von der Familie der Toten als auch vom Hotel gibt es bislang keinerlei Stellungnahme zu dem Todesfall. Auch eine öffentliche Meldung über Social Media wurde bislang nicht abgegeben. Die Polizei bittet die Bevölkerung in San Francisco um Mithilfe in dem Fall.

Wer war Victoria Jones?

Victoria Jones war das Kind aus der Ehe von Tommy Lee Jones mit seiner Ex-Frau Kimberlea Cloughley (von 1981 bis 1996). Aus dieser Beziehung stammt auch Victorias älterer Bruder, der 43-jährige Austin Jones. 2002 war Voctoria an der Seite ihres Vaters kurz in „Men in Black 2“ zu sehen. Später spielte sie in „One Tree Hill“ (2003) mit. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr ihr Auftritt in dem von Tommy Lee Jones gedrehten Neo-Wstern „Three Burials – Die drei Begräbnisse des Melquiades Estrada“ (2005). An dem Projekt war auch ihre Stiefmutter, Dawn Laurel-Jones, als Fotografin beteiligt.