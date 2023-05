Tool und Primus liefern sich Drum Battle mit Led-Zeppelin-Song

Primus spielten am (17. April) bei einem Benefizkonzert im Belasco in Los Angeles und bekamen dabei Support von Tool (Danny Carey und Justin Chancellor) und Queens of the Stone Age (Troy Van Leeuwen).

Die Musiker spielten insgesamt 10 Tracks. Die Einnahmen kommen dem kanadischen Regisseut und Autor Jimmy Hayward („Toy Story“, „Findet Nemo“) zugute, der sich derzeit einer Krebsbehandlung unterzieht. Der Filmemacher ist ein enger Freund der Mitglieder von Primus.

Während Primus sechs ihrer eigenen Songs aufführten, gab es auch mehrere Coverversionen zu hören. Zu den Höhepunkten gehörten dabei „Ænema“ von Tool sowie ein ZUsammenspiel zwischen Carey und Primus‘ Tim Alexander. Beide lieferten sich ein irres Schlagduell mit einer Hardcore-Version von Led Zeppelins „Moby Dick“.

Weitere Coverversionen waren „Thela Hun Ginjeet“ von King Crimson und „Whole Lotta Rosie“ von AC/DC.