Tortoise kündigen neues Album „Touch“ an

Tortoise beglücken mit einer neuen Platte. Nachdem „Oganesson“ bereits vor einigen Wochen ein erster Vorbote war (mit anschließenden Remix-Versionen unter anderem von Broken Social Scene und Makaya McCraven), ist nun klar, dass Jeff Parker, Dan Bitney, Douglas McCombs, John Herndon und John McEntire am 24. Oktober mit „Touch“ ihre erste Studioeinspielung seit 2016 herausbringen werden.

„Aerodynamisch überarbeiteter Krautrock, handgekurbelte Techno-Rave-Ups und pointillistische Spaghetti-Western-Fanfaren“ können laut Pressemitteilung erwartet werden. Einen weiteren Eindruck, wie Tortoise 2025 klingen, gibt „Layered Presence“, das seit Dienstag (09. September) gehört werden kann und ein schönes Video von Mikel Patrick Avery verpasst bekommen hat.

Die nach streng demokratischen Prozessen aufnehmende Band hat durchaus einen komplizierten Produktionsweg für die neuen Songs hinter sich. Leben doch zwei Mitglieder in Los Angeles, ein weiter in Portland und inzwischen nur noch zwei in ihrer Heimatstadt Chicago. In allen drei Städten wurde dann auch neue Musik eingespielt.

„Touch“ – Cover und Tracklist

1 Vexations

2 Layered Presence

3 Works and Days

4 Elka

5 Promenade à deux

6 Axial Seamount

7 A Title Comes

8 Rated OG

9 Oganesson

10 Night Gang

Tortoise machten seit Anfang der 90er Jahre Furore mit ihrer Mischung aus Jazz, Dub, Krautrock, Minimal Music und elektronischer Musik. Viele Tracks sind reine instrumentale, geradezu schwebende Klanglandschaften.

Die Mitglieder wechseln im Studio und live oft die Instrumente, wodurch eine organische, fließende Band- Dynamik entsteht. „Millions Now Living Will Never Die“ (1996) und „TNT“ (1998) gelten als Meisterwerke eines Fusion-Genres, das Tortoise nahezu selber erschaffen haben. Insgesamt nahm die Gruppe vor „Touch“ lediglich sieben Platten auf. 2016 erschien zuletzt „The Catastrophist“.

Nach einigen Special Shows Ende des Jahres in den USA und in UK kommen Tortoise Anfang 2026 auch auf Europa-Tour. Mit dabei sind auch Gigs in Karlsruhe, Frankfurt, Köln, Berlin, Dresden, Hamburg und München.

Tortoise live in Deutschland, Österreich und Schweiz 2026

22.01.2026 D-Karlsruhe, Tollhaus

26.01.2026 D-Frankfurt, Zoom

27.01.2026 D-Köln, Kantine

29.01.2026 D-Berlin, Großer Sendesaal des RBB

30.01.2026 D-Dresden, Beatpol

09.04.2026 D-Hamburg, Kampnagel

12.04.2026 D-München, Technikum

13.04.2026 A-Salzburg, jazz:it

14.04.2026 A-Graz, Orpheum

15.04.2026 CH-St. Gallen, Palace

16.04.2026 CH-Fribourg, FRI-SON