„Oganesson“: Ersten neuen Tortoise-Song seit 2016 hören

Tortoise sind wieder da! Am Donnerstag (27. März) veröffentlichte die Chicagoer Avantgarde-Band zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt neues Material. „Oganesson“ (hier hören und downloaden) ist der Vorbote für ein neues Album, das bald erscheinen wird.

Die Single erscheint nur wenige Stunden vor dem Auftritt der Musiker beim Big Ears Festival in Knoxville, Tennessee, wo sie neben Klassikern aus ihrem rund 30 Jahre umspannenden Katalog einflussreicher Post-Rock-Musik auch mehrere neue Stücke spielen werden.

Aufgenommen wurde „Oganesson“ von John McEntire bei 64 Sound in Los Angeles, Electrical Audio in Chicago und Flora Recording and Playback in Portland.

Tortoise sind ihr eigenes Genre

Die Band besteht aus Jeff Parker, Dan Bitney, Douglas McCombs, John Herndon und John McEntire und machte seit Anfang der 90er Jahre Furore mit ihrer Mischung aus Jazz, Dub, Krautrock, Minimal Music und elektronischer Musik. Viele Tracks sind reine instrumentale, geradezu schwebende Klanglandschaften.

Die Mitglieder wechseln im Studio und live oft die Instrumente, wodurch eine organische, fließende Band- Dynamik entsteht. „Millions Now Living Will Never Die“ (1996) und „TNT“ (1998) gelten als Meisterwerke eines Fusion-Genres, das Tortoise nahezu selber erschaffen haben. Insgesamt nahm die Gruppe lediglich sieben Platten auf. 2016 erschien zuletzt „The Catastrophist“.