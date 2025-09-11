Tortoise 2026 live in Deutschland

Nach acht Jahren Funkstille bringt Tortoise ein neues Album heraus – und kommt 2026 auf Tour nach Europa.

Tortoise 2016 in Spanien

Tortoise 2016 in Spanien  |  Tortoise kommt im Frühjahr 2026 nach Deutschland, präsentiert vom ROLLING STONE. Foto: Redferns. Jordi Vidal. All rights reserved.

Die amerikanische Instrumentalband Tortoise aus Chicago prägte Mitte der 90er Jahre den Begriff Post-Rock mit. Im Frühjahr 2026 kommt die Gruppe auf Tour Deutschland. Anlass ist das neue Album „Touch“, das für den 24. Oktober angekündigt ist. Es ist das erste Studioalbum der Band nach neun Jahren Pause. Zu hören ist bereits die Single „Oganesson“.

Aufgrund der in Los Angeles, Portland und Chicago verstreut lebenden Bandmitglieder wurde „Touch“ eigenen Angaben zufolge entsprechend zwischen den drei Städten aufgenommen. Zuletzt hatte die Band 2016 mit dem Album „The Catastrophist“ von sich hören lassen.

Im Oktober geht die Band, die sich heute aus fünf Künstlern zusammensetzt, zunächst in den USA auf Tour. Im Frühjahr 2026 folgt dann eine Tournee durch Europa, unter anderem mit sieben Stops in Deutschland, die vom ROLLING STONE präsentiert werden.

Tortoise live in Deutschland

  • 22.01.2026 Karlsruhe, Tollhaus
  • 26.01.2026  Frankfurt, Zoom
  • 27.01.2026  Köln, Kantine
  • 29.01.2026  Berlin, Großer Sendesaal des RBB
  • 30.01.2026  Dresden, Beatpol
  • 09.04.2026  Hamburg, Kampnagel
  • 12.04.2026  München, Technikum

Hier kommt man an Tickets

Tickets gibt es hier im offiziellen Vorverkauf.

Neues Album Touch am 24. Oktober – die Setlist

  1. Vexations
  2. Layered Presence
  3. Works and Days
  4. Elka
  5. Promenade à deux
  6. Axial Seamount
  7. A Title Comes
  8. Rated OG
  9. Oganesson
  10. Night Gang

Hier in „Oganesson“ hineinhören

Postrock-Pioniere der 90er: Das ist Tortoise

Als die vier Herren John Herndon, Douglas McCombs, John McEntire und Dave Pajo 1998, sechs Jahre nach Bandgründung, ihr zweites Album „TNT“ veröffentlichten, war sich die Musikwelt einig: Einen solchen Sound hatte man noch nicht gehört. Post-Rock war der neue Begriff, zu dessen Aushängeschild die Gruppierung und ihr rein instrumentaler Low-Frequency-Sound wurden.

TNT [Vinyl LP]
Tortoise steht für gemäßigtes Tempo und ein Klangbad verschiedener Instrumente – zwei Bässe, drei Schlagzeuge, Vibraphone und Marimbas. In den folgenden Jahren navigierte Tortoise zwischen Rhythmus- und Jazzklängen und neigte zu elektronischeren Elementen.

