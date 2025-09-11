Tortoise 2026 live in Deutschland
Nach acht Jahren Funkstille bringt Tortoise ein neues Album heraus – und kommt 2026 auf Tour nach Europa.
Die amerikanische Instrumentalband Tortoise aus Chicago prägte Mitte der 90er Jahre den Begriff Post-Rock mit. Im Frühjahr 2026 kommt die Gruppe auf Tour Deutschland. Anlass ist das neue Album „Touch“, das für den 24. Oktober angekündigt ist. Es ist das erste Studioalbum der Band nach neun Jahren Pause. Zu hören ist bereits die Single „Oganesson“.
Aufgrund der in Los Angeles, Portland und Chicago verstreut lebenden Bandmitglieder wurde „Touch“ eigenen Angaben zufolge entsprechend zwischen den drei Städten aufgenommen. Zuletzt hatte die Band 2016 mit dem Album „The Catastrophist“ von sich hören lassen.
Im Oktober geht die Band, die sich heute aus fünf Künstlern zusammensetzt, zunächst in den USA auf Tour. Im Frühjahr 2026 folgt dann eine Tournee durch Europa, unter anderem mit sieben Stops in Deutschland, die vom ROLLING STONE präsentiert werden.
Tortoise live in Deutschland
- 22.01.2026 Karlsruhe, Tollhaus
- 26.01.2026 Frankfurt, Zoom
- 27.01.2026 Köln, Kantine
- 29.01.2026 Berlin, Großer Sendesaal des RBB
- 30.01.2026 Dresden, Beatpol
- 09.04.2026 Hamburg, Kampnagel
- 12.04.2026 München, Technikum
Hier kommt man an Tickets
Tickets gibt es hier im offiziellen Vorverkauf.
Neues Album Touch am 24. Oktober – die Setlist
- Vexations
- Layered Presence
- Works and Days
- Elka
- Promenade à deux
- Axial Seamount
- A Title Comes
- Rated OG
- Oganesson
- Night Gang
Hier in „Oganesson“ hineinhören
Postrock-Pioniere der 90er: Das ist Tortoise
Als die vier Herren John Herndon, Douglas McCombs, John McEntire und Dave Pajo 1998, sechs Jahre nach Bandgründung, ihr zweites Album „TNT“ veröffentlichten, war sich die Musikwelt einig: Einen solchen Sound hatte man noch nicht gehört. Post-Rock war der neue Begriff, zu dessen Aushängeschild die Gruppierung und ihr rein instrumentaler Low-Frequency-Sound wurden.
Tortoise steht für gemäßigtes Tempo und ein Klangbad verschiedener Instrumente – zwei Bässe, drei Schlagzeuge, Vibraphone und Marimbas. In den folgenden Jahren navigierte Tortoise zwischen Rhythmus- und Jazzklängen und neigte zu elektronischeren Elementen.