Tote Persönlichkeiten 2025: Von wem wir uns dieses Jahr verabschieden mussten

Ozzy Osbourne, Ace Frehley, Brian Wilson und leider viele andere mehr: Von diesen Prominenten mussten wir uns 2025 verabschieden.

Brian Wilson

Brian Wilson Foto: Hammerl Kommunikation. All rights reserved.

2025 war für nicht nur für die Musikwelt ein heftiges Jahr. Wir mussten uns von Musiklegenden wie Ozzy Osbourne, Brian Wilson oder Marianne Faithfull verabschieden, verloren Kino-Größen wie David Lynch, Michael Madsen oder Robert Redford – und auch in anderen Bereichen der Öffentlichkeit gab es Grund zur Trauer. In unserer Galerie werfen wir einen Blick auf Tote Persönlichkeiten 2025.

Markus Brandstetter schreibt freiberuflich unter anderem für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.