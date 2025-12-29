2025 war für nicht nur für die Musikwelt ein heftiges Jahr. Wir mussten uns von Musiklegenden wie Ozzy Osbourne, Brian Wilson oder Marianne Faithfull verabschieden, verloren Kino-Größen wie David Lynch, Michael Madsen oder Robert Redford – und auch in anderen Bereichen der Öffentlichkeit gab es Grund zur Trauer. In unserer Galerie werfen wir einen Blick auf Tote Persönlichkeiten 2025.

Fotos: Tote Persönlichkeiten 2025: Von wem wir uns dieses Jahr verabschieden mussten Wayne Osmond – Sänger & Musiker (28.8.1951 – 1.1.2025) Copyright: Getty Images Peter Yarrow – Sänger & Songwriter (31.5.1938 – 7.1.2025) Copyright: Getty Images/Al Pereira Sam Moore – Sänger (12.10.1935 – 10.1.2025) Copyright: Getty Images/Brad Barket David Lynch – Regisseur / Filmemacher & Künstler (20.1.1946 – 15.1.2025) ￼ Copyright: WireImage/Tommaso Boddi John Sykes – Musiker / Gitarrist (29.7.1959 – 20.1.2025) Copyright: Getty Images/Brian Rasic Garth Hudson, Musiker (2.8.1937 – 21.1.2025) ￼ Copyright: Getty Images/Steve Eichner Marianne Faithfull – Sängerin / Musikerin (29.12.1946 – 30.1.2025) Copyright: AFP via Getty Images/FRANCOIS GUILLOT Gene Hackman – Schauspieler (30. 1.1930 – 18. 2.2025) ￼ Copyright: WireImage/Vera Anderson Michelle Trachtenberg – Schauspielerin (11.10.1985 – 26.2.2025) Copyright: FilmMagic/Paul Archuleta David Johanson, Sänger (9.1.2025-28.2.2025) Copyright: Getty Images/Gary Gershoff Angie Stone – Sängerin (18.12.1961 – 1.3.2025) ￼ Copyright: Redferns via Getty Images/Andrew Benge Roy Ayers: Musiker / Vibraphonist & Komponist (10.9.1940 – 4.3.2025) Copyright: Redferns/David Redfern George Foreman – Boxer / Schwergewichts-Champ (10.1.1949 – 21.3.2025) Copyright: Getty Images/S. Weiner/IMAGES AnNa R. – Sängerin (25.12.1969 – 16.03.2025) ￼ Copyright: Redferns/Frank Hoensch Clem Burke, Musiker (24.11.1954 – 6.4.2025) Copyright: Redferns/Brian Cooke Val Kilmer – Schauspieler (31.12.1959 – 1.4.2025) Copyright: WireImage/Chris Weeks Margot Friedländer – Holocaust-Überlebende & Zeitzeugin (5.11.1921 – 9.5.2025) ￼ Copyright: Das Erste Nadja Abd el Farrag – Moderatorin / Sängerin (“Naddel”) (5.3.1965 – 9.5.2025) ￼ Copyright: kpa/United Archives via Getty Im/United Archives Rick Derringer – Musiker / Gitarrist (5.8.1947 – 26.5.2025) Copyright: Redferns/Ed Perlstein Sly Stone – Musiker (15.03.1943 – 09.06.2025) Copyright: Getty Images/Michael Ochs Archives Brian Wilson – Musiker / Sänger (20.6.1942 – 11.6.2025) Copyright: Getty Images North America/Tibrina Hobson Mick Ralphs – Musiker / Gitarrist (31.3.1944 – 23.6.2025) Copyright: JPN Michael Madsen – Schauspieler (25.9.1957 – 3.7.2025) ￼ Copyright: WireImage/Tommaso Boddi Malcolm-Jamal Warner – Schauspieler und Musiker (18.8.1970 – 20.7.2025) ￼ Copyright: Getty Images North America/Frazer Harrison Ozzy Osbourne – Sänger (3.12.1948 – 22.7.2025) Copyright: Getty Images North America/Scott Dudelson Hulk Hogan – Wrestler / Entertainer (11.8.1953 – 24.7.2025) Copyright: Getty Images AsiaPac/Paul Kane Connie Francis – Sängerin (12.12.1937 – 16.7.2025) ￼ Copyright: Archive Photos/Archive Photos Brent Hinds – Musiker / Gitarrist (27. 1.1974 – 20. 8.2025) Copyright: Getty Images North America/Barry Brecheisen Rick Davies – Sänger & Keyboarder (22.7.1944 – 6.9.2025) ￼ Copyright: AFP/FRANCOIS GUILLOT Giorgio Armani, Modemacher (11.7. 1934- 4. 11. 2025) Copyright: Hulton Archive/Leonardo Cendamo Robert Redford – Schauspieler / Regisseur (18.8.1936 – 16.9.2025) Copyright: WireImage/Vera Anderson Jack DeJohnette – Musiker / Schlagzeuger & Pianist (9.8.1942 – 26.10.2025) Copyright: Getty Images/Jack Vartoogian/Getty Images Rick Derringer – Musiker / Gitarrist (5.8.1947 – 26.5.2025) Copyright: Getty Images/Stephen Lovekin D’Angelo – Musiker / Sänger (11.2.1974 – 14.10.2025) Copyright: Getty Images/Shahar Azran Jack White – Musikproduzent & Komponist (2. 9.1940 – 16. 10.2025) Copyright: Getty Images/Target Presse Agentur Gmbh Paul Di’Anno – Sänger (17.5.1958 – 21.10.2024) ￼ Copyright: Getty Images/Paul Natkin Klaus Doldinger – Musiker / Jazz-Saxophonist & Komponist (12.5.1936 – 16.10.2025) ￼ Copyright: Getty Images/Tristar Media Ace Frehley – Musiker / Gitarrist (27.4.1951 – 16.10.2025) Copyright: Getty Images/Jim Steinfeldt Sam Rivers – Musiker / Bassist (2.9.1977 – 18.10.2025) ￼ Copyright: Getty Images/Medios y Media Diane Keaton – Schauspielerin (5.1.1946 – 11.10.2025) Copyright: FilmMagic/Axelle/Bauer-Griffin Gary “Mani” Mounfield, Musiker (16.11.1962 – 20.11.2025) Copyright: Redferns via Getty Images/Ross Gilmore Udo Kier – Schauspieler (14.10.1944 – 23.11.2025) Copyright: ALBERTO PIZZOLI/AFP or licensors Jimmy Cliff – Sänger (30.7.1944 – 24.11.2025) Copyright: Redferns/Tabatha Fireman Chris Rea – Musiker (4. März 1951-22.DEzember 2025) Copyright: Michael Putland/1988 Getty Images Perry Bamonte – Musiker (03. September 1960 –um Weihnachten 2025) Copyright: Scott Legato/2023 Scott Legato Brigitte Bardot – Schauspielerin (28. September 1934 – 28. Dezember 2025) Copyright: Len Trievnor/Getty Images