Ozzy Osbournes offizieller Merch-Shop bietet pünktlich zum Geburtstag (03. Dezember 2025) des in diesem Jahr verstorbenen Sängers eine pikante neue Ware an. Eine limitierte T-Shirt-Edition, mit der Roger Waters an gepinkelt wird– mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes. Das provokante Design trägt den Titel „Another Prick in the Wall“. Ein offensichtliches Wortspiel mit Pink Floyds Klassiker „Another Brick in the Wall“. Es ist nur für 48 Stunden bestellbar.

Die Ankündigung erschien auf dem Instagram-Kanal Ozzys. In der dazugehörigen Reel-Animation pinkelt eine cartoonhafte Ozzy-Figur einen Regenbogen auf eine weiße Mauer, die an das „The Wall“-Artwork angelehnt ist. Darüber prangt der Hinweis auf das exklusive Zeitfenster.

Die Tonspur des Clips macht deutlich, dass der ehemalige Pink-Floyd-Chef im Fokus ist. Sharon Osbourne ist darin zu hören, wie sie Roger Waters scharf kritisiert. Ihre Worte fielen im Rahmen einer neuen Folge des „The Osbournes“-Podcast, in der sie gemeinsam mit Jack und Kelly Osbourne erstmals öffentlich über Ozzys Tod sprach.

Sharon Osbourne vs. Roger Waters

Sharon ist jüdischen Glaubens und kritisiert Roger Waters, der von vielen Menschen als Antisemit bezeichnet wird. Sie nennt Waters im Podcast „krank im Kopf“. Vor allem aber kritisiert sie ihn nicht nur wegen des Israel-Palästinenser-Konflikts. Sondern weil er sich respektlos gegenüber dem Lebenswerk des im Alter von 76 Jahren verstorbenen Ozzy geäußert hat.

Waters deutete zuvor an, er halte Ozzys TV-Auftritte für „jahrhundertelangen Unsinn“. Außerdem unterstellte er Osbourne mangelnde geistige Fitness.

Ozzy Osbourne verstarb am 22. Juli 2025, nur wenige Wochen nach dem triumphalen „Back To The Beginning“-Konzert, bei dem ihm etliche Rock-Größen Tribut zollten. Er selbst saß auf einem Thron auf der Bühne und konnte noch einige Lieder singen