Es gibt Bands, die brauchen kein neues Album, um auf Tour zu gehen. Toto sind eine solche Band – ihr aktuelles Album „Old Is New“ erschien 2018, unterwegs sind die Amerikaner aktuell trotzdem. Zwar wurde die „Dogz Of Oz“-Tour auch mehrfach verschoben und mit einem neuen Ausrichtungsgrund bedacht, doch wichtig ist letztlich nur, dass Konzerte anstehen. Am Dienstag, den 2. Juli, spielen sie in Berlin in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zu Tickets, Anfahrt, Support, Setflist und Wetter des Hauptstadt-Termins finden sich hier.

Tickets

Erfreulich für Fans, die bisher von dem Konzert nichts mitbekommen hatten: Nach aktuellem Stand (1. Juli, 13 Uhr) gibt es noch Karten. Ab knapp 70 Euro kann man in der Festung im Bezirk Spandau dabei sein. Angesichts der Tatsache, dass Pearl Jam ihr Konzert am gleichen Abend abgesagt haben und sich der „Kampf der Titanen“ somit ausdünnt, vielleicht eine Alternative?

Anfahrt

Die Zitadelle Spandau ist gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Auf der U-Bahn-Linie 7 hat sie ihre eigene Haltestelle „Zitadelle“, die dem Veranstaltungsort nahe liegt. Einmal über den Graben des historischen Gebäudes, schon ist man da. Wer mit der S-Bahn, über den Regional- oder Fernverkehr über den Bahnhof Spandau anreist oder U7-fern wohnt, kann außerdem auf den Bus X33 zurückgreifen, der ebenfalls am Veranstaltungsort hält. Zu Fuß ist es vom Bahnhof aus etwa eine Viertelstunde durch die Altstadt.

Einlass ist um 17:30 Uhr, ab 19 Uhr gibt es Musik.

Support

Unterstützung holen sich Toto in der Zitadelle Spandau von The Effect. Die Band selbst ist jung, allerdings prominent besetzt. Am Schlagzeug sitzt Phil Collins’ Sohn Nic Collins, Toto-Sprössling Trev Lukather (Sohn von Steve Lukather) spielt Gitarre.

Setlist

Das Konzert in Berlin ist nicht der erste Deutschland-Termin der Rockband. Zuvor spielten sie in Hamburg, München, Haltern, Büren, Zwickau und Bruchsal. Zitadellen-Besucher:innen können sich also auf eine bereits etablierte Liste an Songs einstellen – darunter natürlich der Hit „Africa“.

1. Girl Goodbye

2. Hold The Line

3. 99

4. Pamela

5. Jake To The Bone

6. Burn

7. I’ll Be Over You

8. Stop Loving You

9. Little Wing (Cover von The Jimi Hendrix Experience)

10. I’ll Supply The Love

11. A Thousand Years

12. Georgy Porgy

13. Dying On My Feet

14. Home Of The Brave

15. With A Little Help From My Friends (Cover von The Beatles)

16. Rosanna

17. Africa

Wetter

Das Toto-Konzert ist Teil des Citadel Music Festival und damit eine Freiluftveranstaltung. Hitze und Sonnenschein des Wochenendes sind verflogen, allerdings soll der Dienstagabend auch nicht so verregnet sein wie der Montag. Der Gig mit Startzeitpunkt 19 Uhr wird bei geschätzten 17 Grad Außentemperatur stattfinden, am Himmel werden Wolken erwartet. Die Regenwahrscheinlichkeit in den Abendstunden liegt bei 15 Prozent.