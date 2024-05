Berliner Konzertsommer sind oft dicht gepackt – an ein derartig „fett geballtes Datum Rock-Power“, um es mal ganz amtlich, zünftig und brunftig auszudrücken, kann man sich aber schon lange nicht mehr erinnern: Am 02. Juli 2024 gastieren gleich fünf „Schwergewichte des Rock“ in der Hauptstadt – wenn auch nicht für ein gemeinsames Konzert.

Die größte Location bespielen Pearl Jam. Am 02. Juli treten sie in der Waldbühne auf (vor theoretisch 22.000 Zuschauern); einen Tag danach, am 03. Juli, gibt es das zweite Konzert der Seattler Band. Auch am 02. Juli findet das zweitgrößte Berlin-Konzert des Tages statt: Judas Priest treten in der Max-Schmeling-Halle (maximal 7.000 Zuschauer) auf. Die Hardock-Truppe hat als Support Uriah Heep und Saxon dabei.

Band Nummer 5 schaut in der Spandauer Zitadelle, der kleinsten der drei Location (4.000 Zuschauer), vorbei: Toto, die auf „Dogz of the World“-Tour sind.

Man darf gespannt sein, ob die Musiker dieser fünf Bands bei ihren Ansagen die nur wenige Kilometer entfernten Kollegen grüßen werden. Von Pearl Jam ist bekannt, dass sie oft Coverversionen anderer Acts im Repertoire haben – laut setlist.fm haben sie aber in ihrer rund 34-jährigen Karriere noch nie einen Song von Judas Priest, Saxon, Uriah Heep oder Toto gespielt (bei unserem Berliner „Glück“ wird es aber sicher die x-te Aufführung von „I Believe in Miracles“ der Ramones geben, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche).

Interessanterweise gibt es auch für alle drei Konzerte noch Konzertkarten. Dass Pearl Jam beziehungsweise Ticketmaster sich mit den extrem hohen Preisen für ihre Tickets verzockt haben könnten, wurde bereits berichtet. Dass die Metal-Helden Judas Priest um Rob Halford sowie die MOR-Gruppe Toto mit Hits wie „Rosanna“ und „Africa“ die Hütte noch voll kriegen, sollte doch eigentlich kein Thema sein. Fest steht jedenfalls: Als Rockmusik-Fan hatte man in Berlin lange nicht ein derartiges Angebot an volle Dröhnung.

Eigentlich ein Wunder, dass am 02. Juli kein Fußballspiel der Euro 2024 in Berlin stattfindet – aber es gibt am selben Tag zwei Achtelfinalspiele, in München und Leipzig. Sicher wäre es logistisch auch nicht möglich gewesen, Pearl-Jam-Fans gemeinsam mit Fußballfans zu betreuen, das Olympiastadion ist ja nur wenige Minuten von der Waldbühne entfernt.