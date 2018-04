Bei ihrem Konzert am Freitag in Dublin (6. April) spielten Arcade Fire ein Medley aus ihrem Song „Everything Now“ und dem Cranberries-Hit „Linger“. Damit erinnerte die Band an die im Januar verstorbene irische Sängerin Dolores O’Riordan.

Arcade Fire kommen bald für vier Konzerte nach Deutschland:

18. April, Frankfurt, Festhalle

22.24. Juni Hurricane und Southside

13. August, Berlin, Zitadelle

Arcade Fire: „Linger“ und „Everything Now“: