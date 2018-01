Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Der Leichnam der im Alter von 46 Jahren verstorbenen Dolores O’Riordan ist am Montag gegen 9 Uhr im Londoner Park Lane Hotel aufgefunden worden. Die Polizei hatte dazu mitgeteilt: „Zu diesem Zeitpunkt ist die Todesursache noch ungeklärt.“ Das ist auch der von O’Riordans Angehörigen übermittelte Stand.

Eine Sprecherin des Londoner Hilton Park Lane teilte mit: „Mit großer Trauer können wir bestätigen, dass ein Gast am Montag verstorben ist. Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie in dieser schwerigen Zeit.“

O’Riordans letzter Twitter-Eintrag: Die Sängerin teilte mit, dass sie nach Irland reisen wolle.

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB

— Dolores O'Riordan (@DolORiordan) January 4, 2018