Bon Jovi: Comeback-Tour 2026 trotz Stimmband-OP von Jon Bon Jovi

Bon Jovi legen „Forever“-Album neu auf – mit Bruce Springsteen, Robbie Williams und mehr

Vor drei Jahren war die Sorge groß: Würde Jon Bon Jovi je wieder singen können – und bedeutete dies womöglich das Ende einer Rockband, die seit den 1980er-Jahren das Genre aktiv mitgeprägt hat? Doch Bon Jovi ist noch nicht Geschichte – im Gegenteil. Die Gruppe ist zurück – mit einer Tour.

Die Planung steht

„Habt ihr uns vermisst? Bon Jovi sind wieder auf Tour“, heißt es auf der Website der Band in einer Mitteilung vom 22. Oktober. Darin kündigt sie sieben internationale Tourdaten an, die von New York über Edinburgh bis nach London führen. „Dies markiert die langersehnte Rückkehr der Band nach Jons vielbeachteter Stimmbandoperation“, schreibt die Band.

„Es liegt so viel Freude in dieser Ankündigung“, sagte Jon Bon Jovi zudem. „Freude, dass wir wieder diese Nächte miteinander teilen können – ich bin den Fans und der Band dankbar, dass sie mir Zeit gegeben haben, gesund zu werden“, fügte er hinzu. „Ich bin bereit und aufgeregt.“

Bon Jovi live 2026: Konzerttermine im Überblick

7. Juli 2026, New York, Madison Square Garden

9. Juli 2026, New York, Madison Square Garden

12. Juli 2026, New York, Madison Square Garden

14. Juli 2026, New York, Madison Square Garden

28. August 2026, Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

30. August 2026, Dublin, Croke Park

4. September 2026, London, Wembley Stadium

Für Deutschland sind bislang keine Tourtermine öffentlich gemacht worden.

So kommt man an Tickets

Der exklusive Fan-Vorverkauf für die USA startet am 27. Oktober um 10 Uhr. Eine Anmeldung ist auf der Website der Band möglich. Der allgemeine Verkauf beginnt am 31. Oktober um 10 Uhr.

Etwas komplizierter gestaltet sich der Fan-Vorverkauf für die Shows in Großbritannien und Irland. Um am ersten Presale teilnehmen zu können, müssen Fans das Album „Forever (Legendary Edition)“ im offiziellen Store der Band vorbestellen. Damit können sich Interessierte die ersten Tickets sichern. Dieser Fan-Vorverkauf beginnt am 28. Oktober um 9 Uhr.

Der allgemeine Verkauf startet dann wie in den USA am 31. Oktober. Bisher ist nicht bekannt, wie viel die Tickets kosten werden.

Komplexe Stimmband-OP im Jahr 2022

2022 musste sich Jon Bon Jovi einer Operation an den Stimmbändern unterziehen. „Ich musste mich einer großen rekonstruktiven Operation an meinen Stimmbändern unterziehen, und so etwas hatte ich noch nie erlebt“, erklärte der Sänger gegenüber Fans. Er beschrieb den Prozess als schwierigen Weg und sagte, ein Stimmband sei buchstäblich atrophiert gewesen, was eine medizinische Intervention erforderlich gemacht habe.

Bon Jovi fand einen Arzt in Philadelphia, der eine sogenannte Medialisierung durchführte. Diese Behandlung sei notwendig gewesen, weil eines seiner Stimmbänder kaum noch funktionsfähig war. Der Sänger sprach von einem Plastikimplantat, das ihm fast zwei Jahre zuvor eingesetzt worden sei, und einer langen Rehabilitationsphase, die schließlich seine vollständige Genesung ermöglichte.

Der Rehabilitationsprozess wurde in der Hulu-Dokumentation „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story“ aus dem Jahr 2024 festgehalten.

Neues Album: „Forever (Legendary Edition)“

Am 24. Oktober 2025 erscheint Bon Jovis kommende Platte „Forever (Legendary Edition)“. Bei der LP handelt es sich um eine Reinterpretation des Albums „Forever“ aus dem Jahr 2024.

Der Longplayer enthält 14 Tracks und präsentiert auch namhafte Gäste wie Bruce Springsteen, Avril Lavigne, Robbie Williams, Joe Elliott von Def Leppard und Jelly Roll. Die Single „Red, White and Jersey“ ist bereits erschienen, ebenso die Features mit Bruce Springsteen („Hollow Man“), Jelly Roll („Living Proof“) und Robbie Williams („We Made It Look Easy“).

Nach der OP bat Bon Jovi Freunde um Hilfe

„Dieses Album ist mehr als nur eine Sammlung von Kollaborationen, es ist ein Album, das aus der Not heraus entstanden ist“, sagte Bon Jovi laut US-ROLLING-STONE über die Neuinterpretation. „Im Studio konnte ich für die Aufnahmen gut genug singen, aber die stimmlichen Anforderungen und Strapazen einer Tournee waren für mich immer noch unerreichbar. Da ich nicht in der Lage war, auf Tour zu gehen oder ein Album zu promoten, auf das wir alle sehr stolz waren, beschloss ich, einige Freunde um Hilfe zu bitten.“ Sie alle seien „großartige Sänger, Künstler und einfach tolle Menschen“.

Ein Gemeinschaftswerk: „Es geht um UNS“

Bon Jovi ergänzte: „Das Ergebnis ist ein Album mit einer neuen Perspektive und einem neuen Geist – ein Kollaborationsalbum, das beweist, dass wir alle in dieser Welt mit ein wenig Hilfe von unseren Freunden zurechtkommen.“ Er empfinde große Freude und Dankbarkeit bei der Veröffentlichung dieses Albums, und das spiegle sich auch in der Musik wider. „Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es immer etwas Größeres als MICH gibt, und das ist WIR.“

Die Trackliste von „Forever (Legendary Edition)“