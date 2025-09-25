Trans-Kontroverse: Emma Watson hat bei Rowling alles probiert

Sechs Jahre sind vergangen, seit Emma Watson zuletzt in einem Film zu sehen war, und fast 15 Jahre seit dem Ende der „Harry Potter“-Filmreihe. In dieser Zeit hat die Schauspielerin mit Abstand über ihre Verbindung dazu nachgedacht. In einem aktuellen Auftritt in der Sendung „On Purpose With Jay Shetty“ erklärte sie, wie sie es geschafft hat, Harry-Potter-Schöpferin J.K. Rowling trotz öffentlicher Kritik – gemeinsam mit Daniel Radcliffe – wegen deren Anti-Trans-Haltung weiterhin wertzuschätzen.

Watson über Vergebung und Dialog

„Ich glaube wirklich nicht, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, und die Liebe, Unterstützung und Ansichten, die ich habe, bedeuten, dass ich Jo und die Person, mit der ich persönliche Erfahrungen hatte, nicht schätzen darf“, sagte Watson. „Ich werde nie glauben, dass das eine das andere ausschließt und dass ich meine Erfahrung mit dieser Person nicht behalten und wertschätzen darf. Und ich denke einfach nicht, dass das ein Entweder-oder ist.“

Sie ergänzte: „Mein innigster Wunsch ist, dass Menschen, die meine Meinung nicht teilen, mich trotzdem lieben. Und dass ich weiterhin Menschen lieben kann, mit denen ich nicht unbedingt dieselbe Meinung habe. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Weg, durchs Leben zu gehen. … Ich glaube, für mich ist es weniger wichtig, was wir sagen oder glauben. Sondern oft wie wir es sagen. Das ist wirklich wichtig. Und das ist frustrierend und nicht das, was man hören möchte, wenn man sehr wütend oder verletzt ist.“

Watson erklärte weiter, sie wolle die Vorstellung nicht verstärken, „Menschen einfach wegzuwerfen oder dass Menschen verzichtbar sind“. Die Tür zu einer möglichen Wiederannäherung an Rowling hält sie offen. Vor allem, weil „ein Gespräch nie möglich war“. Bis dahin gehe sie vorsichtig mit öffentlichen Äußerungen um. „Ich möchte einfach nichts sagen, was eine ohnehin schon toxische Debatte weiter anheizt“, sagte sie. „Es ist der Grund, warum ich nicht oder nicht weiter kommentiere. Nicht, weil mir Jo oder das Thema egal wären. Sondern weil sich die Art, wie darüber gesprochen wird, für mich sehr schmerzhaft anfühlt.“

Radcliffe über Rowling: „Es macht mich wirklich traurig“

Auch Daniel Radcliffe reagierte ähnlich auf Rowlings Aussage, sie könne ihm und Watson nie verzeihen. „Es macht mich letztlich wirklich traurig“, sagte er im vergangenen Jahr. „Ich sehe die Person, die ich kennengelernt habe, die Male, die wir uns getroffen haben, die Bücher, die sie geschrieben hat, und die Welt, die sie erschaffen hat. Und all das ist für mich zutiefst empathisch.“

Er fügte hinzu: „Ich habe 12 Jahre lang mit dem Trevor Project gearbeitet, und es wäre mir wie ungeheure Feigheit erschienen, nichts zu sagen. Ich wollte Menschen helfen, die durch die Kommentare verletzt wurden. Und ich wollte deutlich machen: Wenn das Jos Ansichten sind, dann sind es nicht die Ansichten aller, die mit dem Potter-Franchise verbunden sind … Ich werde weiterhin die Rechte aller LGBTQ-Menschen unterstützen.“

Watson über Harry Potter und die Härte Hollywoods

Watson lernte auch, nach „Harry Potter“ mit den Höhen und Tiefen umzugehen. Als sie andere Rollen übernahm, merkte sie überrascht, dass es dort nicht so gemeinschaftlich zuging wie in der geliebten Filmreihe, die sie ein Jahrzehnt ihres Lebens geprägt hatte.

„Ich kam an diese Sets mit der Erwartung, die ich bei ‚Harry Potter‘ entwickelt hatte, nämlich dass die Menschen, mit denen ich arbeitete, meine Familie würden und wir lebenslange Freunde blieben“, sagte sie. „Das war außerhalb von ‚Harry Potter‘ und in Hollywood eine sehr schmerzhafte Erfahrung – wirklich schmerzhaft, fast wie Knochenbrüche –, weil die meisten Menschen in diesen Umgebungen nicht nach Freundschaften suchen … Ich fand die Ablehnung wirklich schwer. Und ich glaube, es war so ungewöhnlich, 12 Jahre lang eine Reihe von Filmen zu drehen und dabei eine Gemeinschaft zu haben. Ich nahm das als Erwartung mit in meine anderen Arbeitsumfelder – und habe dafür wirklich heftig einen draufbekommen. Es hat mich gebrochen.“