Haben Popstars auf Substack endlich die Gespräche, die sie immer führen wollten?

Charli XCX, Doechii und Troye Sivan gehören zu den Künstlern, die Essays veröffentlichen, die gängige Vorstellungen von Starruhm infrage stellen.

Charli XCX hat fast so viele Meinungen über die Welt, wie Menschen Meinungen über sie haben. Das macht sie zu einem so klugen Popstar. Sie hat stets die Idee vertreten, dass Pop eine Kunstform ist, die es wert ist, analysiert, seziert und sogar umkämpft zu werden.

Das war 2014 so, als sie twitterte: „Ich liebe Menschen, die wütend über Popmusik werden“, und von Becky Gs unbestreitbarem Popklassiker „Shower“ schwärmte. Und es gilt noch heute, wenn sie Brat im teils Mockumentary-, teils Konzertfilm-, teils Psychothriller „The Moment“ satirisch verarbeitet. Der eigentliche Beweis könnte jedoch ihr Substack sein.

Pop als Kunstform und Streitpunkt

„Eine weitere Sache daran, ein Popstar zu sein, ist, dass man nicht vermeiden kann, dass manche Menschen fest entschlossen sind zu beweisen, dass man dumm ist“, schrieb Charli XCX in dem ausufernden Essay „The Realities of Being a Pop Star“ (Die Realität eines Popstar-Daseins).

Als sie den Beitrag im November veröffentlichte, nutzten bereits einige Stars die Medienplattform auf ähnliche Weise, um lange Überlegungen zu Popularität, Popstarruhm, Popkultur und vor allem zu sich selbst zu publizieren. Rosalía stieß im September dazu und schrieb über den Zweck ihrer Kunst, aber auch über die Traurigkeit rund um ihren Geburtstag. Tegan and Sara sind seit 2022 dort, teilen jedoch meist Sprachnotizen statt Textblöcke. Doch Charlis Einstieg schien eine Verschiebung zu markieren.

Ihr Schreiben griff ziemlich direkt Gespräche auf, zu denen Popstars normalerweise nicht eingeladen werden – und die Menschen hörten zu. (Sie gewann innerhalb von 48 Stunden mehr als 17.000 Abonnenten.) Die aktuellen Parameter der Pop-Beobachtung und die Content-Maschinerie, die sie online antreibt – mit Blind Items, Hate-Trains und Fehlinformationen – haben dazu geführt, dass kein Künstler die Gespräche über sich wirklich kontrollieren kann. Sie sollen lediglich Material liefern, über das andere sprechen.

Die Rückeroberung der eigenen Erzählung

Es gibt zahlreiche Essays, die Popsongs und die Künstler dahinter analysieren, und weniger gründliche Auseinandersetzungen auf Plattformen wie X und Reddit, ganz zu schweigen von spekulativen Inhalten auf TikTok. Nun hoffen mehrere Musiker, ihre Erzählung durch lange schriftliche Inhalte neu zu schreiben und in einen anderen Kontext zu setzen.

Im ersten Beitrag, den Doechii auf Substack veröffentlichte, „If You Were Writing to Black People, You Wouldn’t Have to Edit So Much“, schrieb sie. Zu Deutsch: „Ich bin es leid, durch meine Musik zu ‚allen‘ zu sprechen … Ich will nur zu den Menschen sprechen, die mich beim ersten Mal verstehen.“ Der Beitrag unterstrich, wie beharrlich schwarze Frauen dazu gezwungen sind, übermäßig zu erklären und sich anzupassen, um zugänglich zu sein. Doechii kann jeden Aspekt der Musik kontrollieren, die sie veröffentlicht, doch sie hat nicht die gleiche Kontrolle darüber, wer sie hört oder wie sie rezipiert wird.

Doechii und die Frage der Zugänglichkeit

Ihren jüngsten Substack-Eintrag, „My Shower Head Is Racist“ (Mein Duschkopf ist rassistisch), veröffentlichte sie im Dezember. „Ich liebe den Aufbau meines Zuhauses, gestaltet für Gemeinschaft, aber ohne nach Aufmerksamkeit zu schreien“, schrieb sie. „Nichts hier performt. Es ist gemacht für dunkle Nächte, Tanzen, betrunkene Gäste, die in Ecken stolpern, um herumzuknutschen, für Verschüttetes und Intimität.“

Damit führte sie die Leser in ein komplexeres Gespräch: In dem Essay analysierte Doechii den Duschkopf in ihrem Zuhause und jene in Hotels und erklärte, wie sie alle ihren Frieden stören. „Denn sofort, instinktiv, weiß ich: Keine schwarze Frau wurde berücksichtigt, als diese Technologie entworfen wurde“, schrieb sie.

Rassismus im Alltäglichen

Sie nutzte Fettdruck und Kursivschrift, die den Ton ähnlich verschieben wie ihre Stimme in ihrer Musik. „Hier geht es um Rassismus in Technologie“, schrieb sie und setzte ein entschiedenes „(IDC IDC IDC!!!)“ – was soviel wie „Es kümmert mich nicht“ heißt – dahinter. Sie hört die „Was-ist-mit-…“-Argumente und „Nun, eigentlich…“-Einwände noch bevor sie in ihren Antworten landen. Es wirkt nicht immer gegen das unvermeidliche Verständnisdefizit, erfordert jedoch keine fünf zusätzlichen Absätze übermäßiger Erklärungen.

Natürlich gab es dennoch Kommentare von Menschen, die sich kritischem Denken widersetzen, sich aber dennoch berechtigt fühlen, sich zu äußern. Einige fragten, warum sie nicht einfach mit einem abnehmbaren Duschkopf reise, um die fest installierten zu ersetzen. Sie verfehlen völlig den Punkt, nämlich dass sie das nicht müssen sollte.

Kommentarspalten als Gegenbeweis

Ein anderer Nutzer fragte, ob der Essay mit KI geschrieben worden sei. Unterdessen setzten sich einige Kommentare unter Charli XCX’ Beiträgen ernsthaft mit ihrem Schreiben auseinander, selbst wenn sie nicht zustimmten. Andere bestätigten ihren Punkt, dass manche Menschen entschlossen sind zu beweisen, dass Popstars dumm sind.

In ihrem jüngsten Beitrag „The Death of Cool“ erinnerte sich Charli an ein Konzert, das sie vor einigen Jahren besuchte. „Das zuschauende Publikum fühlte sich nicht wie Teil einer Gemeinschaft, die für sie unglaublich wichtig war“, schrieb sie. „Alle wirkten unberührt. Alles fühlte sich vage an. Es war nicht cool.“

„The Death of Cool“ und das Publikum

Auch dieser Essay erhielt kritische Kommentare, von denen viele ignorierten, dass Charli XCX seit Jahren versucht, online differenziertere Gespräche über Popmusik, Konsum und Prominenz zu führen.

„Ich singe im Moment sehr gern Songs, die ich nicht geschrieben habe“, twitterte Charli 2021. „Mir ist nur wichtig, dass die Kunst gut ist und mich etwas fühlen lässt“, sagte sie. Zwei Jahre später prognostizierte sie auf X, dass sich Pop in Richtung Minimalismus bewegen werde, und diskutierte ernsthaft mit einem Fan darüber, wie das klingen könnte.

Zwischen Reibung und Resonanz

Es gibt ein gewisses Wechselspiel, das sie durch ihr Schaffen sucht, sei es in Musik oder im Schreiben. Ohne diese Reibung wirkt der ohnehin ungleiche Austausch von Zeit und Energie zwischen Künstlern und Publikum über verschiedene Medien hinweg sinnlos. Solche Austauschformen genügten früher.

Charli hat 3,8 Millionen Follower auf X, verglichen mit 73.400 auf Substack. Doch der stetige Verfall dessen, was einst Twitter war, hat die Gespräche dort gehemmt. Die Antworten stammen meist von KI-Bots oder provozierenden Stan-Accounts.

Vom Verfall von X zur Substack-Nische

Die meisten Künstler machen sich dort kaum noch die Mühe. Andere schauen nur gelegentlich vorbei. Instagram ist ein gutes Medium für visuelle Inhalte, doch auch dort entsteht kein echtes Gespräch. Substack füllt stattdessen diese Lücke.

„Ich werde das hier als Gedankenspeicher nutzen … nicht unähnlich dem, wie ich früher tw*tter genutzt habe“, schrieb Troye Sivan, als er im Januar seinen Substack startete. Sein erster richtiger Beitrag handelte von seiner Duschroutine. Nach der Rasur gilt strikt: erst Haare, dann Gesicht, dann Körper.

Troye Sivan zwischen Intimität und Öffentlichkeit

Dass er sich dabei mit keinem Duschkopf streiten muss, unterstreicht unbeabsichtigt die Konfrontation, über die Doechii schrieb.

Sein zweiter Beitrag war ein Essay mit dem ursprünglichen Titel „Fuck This Guy“ („Scheiß auf diesen Typen“), später umbenannt in „Feeling a Bit Uggo (Ugly)“ („Ich fühle mich ein bisschen hässlich“). Es war eine ungefilterte Reaktion auf den Schönheitsarzt und Content-Creator Dr Zayn, der in einem Video Sivans aktuelles Aussehen mit seinem jüngeren verglich und auf seine „Problemzonen“ hinwies.

Körperbild, Kritik und Kontrolle

Der Musiker erwähnte dies jedoch erst, nachdem er ausführlich über seine komplizierte Beziehung zu seinem Körperbild geschrieben hatte – etwas, womit er privat seit Jahren ringt.

Sivan wuchs in den 2010er-Jahren als populärer YouTuber auf, bevor er sich ganz dem Popstarruhm widmete. Wahrgenommen zu werden im Internet ist ihm nicht fremd. „Ich bin im Kern body positive und glaube, dass jeder Körper schön ist“, schrieb er und verwies auf sein Coming-of-Age über Tumblr 2012.

Zwischen Body Positivity und „Baby-Botox“

Doch das ist nur eine Perspektive, „je nachdem, an welchem Tag (oder welcher Stunde) man mich erwischt“, schrieb er. Die andere ist klinischer. Er erkundigte sich nach einer Fetttransplantation unter den Augen und erfuhr, dass allein die Beratung etwa 3.000 Dollar kosten würde. Mit 30 ist er zudem im idealen Alter für „Baby-Botox“, er ist sich jedoch unsicher, wie das bei ihm aussehen würde.

„Wozu sind Geld und moderne Medizin gut, wenn nicht, um all diese Makel zu beheben, von denen mir dieser zufällige, verrückte, plastische Chirurg in einem Instagram-Reel erzählt hat?“, schrieb Sivan.

Die Ökonomie der Unsicherheit

Er änderte den ursprünglichen Titel des Essays, nachdem der Creator das Video gelöscht und sich entschuldigt hatte. Er denkt weiterhin darüber nach, wie sehr er seine Red-Carpet-Fotos stets gehasst hat, und schwankt zwischen der Akzeptanz seines Körpers und dem Wunsch nach kleinen Veränderungen.

„Es ist mir peinlich, das zu sagen, aber ich kann nichts versprechen“, schrieb er. „Behalten Sie meine Augenringe im Blick für Updates.“

Zufluchtsort mit Einschränkungen

Sivans Publikum auf Substack ist mit rund 18.000 Followern klein, verglichen mit 7,6 Millionen auf X und 16 Millionen auf Instagram. Doechii, die ihr Coming-of-Age und ihren kreativen Weg in ungefilterten YouTube-Vlogs dokumentierte, bevor sie sich von der Plattform entfernte, hat 38.000 Follower auf Substack gegenüber 329.000 auf X und 5,8 Millionen auf Instagram.

Die Plattform scheint Popstars einen Zufluchtsort und ein Gefühl der Distanz zu bieten, wenn auch keine vollständige Flucht. Während Charli XCX Wahrnehmungen von Popstarruhm hinterfragt, Doechii ihr Verständnis vom Publikum neu rahmt und Troye Sivan die Verwertung fremder Unsicherheiten zurückweist, teilen sie die klare Absicht, die erwartete Pose der Gleichgültigkeit und Lässigkeit zu demontieren.

Schreiben, um Kontext zu schaffen

Kann ein Medium wie Substack helfen, den Druck zu mindern, den Künstler empfinden, oder zumindest das Publikum dazu ermutigen, Gespräche über Pop mit schärferem Blick zu führen? Es hängt von der Bereitschaft aller ab, sich wirklich einzulassen.

„Manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen sich sehr bemühen, wie Schriftsteller zu klingen, mit sehr großen Worten“, sagte Zara Larsson kürzlich dem Magazin „I-D“ über die wachsende Präsenz von Popstars auf Substack. „Manche sind großartig. Ich liebe Doechiis. Ich mag auch Charlis sehr. Aber bei manchen denke ich … ‚Es ist okay. Sei einfach du selbst.‘“

Zwischen Authentizität und Performance

Larsson nennt keine bestimmten performativen Popstars beim Namen, doch es liegt nahe, dass es einigen schwerfällt, sich vom Akt des Performens zu lösen, selbst wenn sie nicht auf einer Bühne stehen. Substack ist kein privates Tagebuch. Die Texte können ausschweifend, unredigiert und nischig sein oder präzise, makellos und nachvollziehbar. Unabhängig davon funktionieren diese Langform-Inhalte am besten, wenn sie einen wahren Kern teilen. Andernfalls erzeugen sie nur weiteres Rauschen, statt es zu durchbrechen.

„Ich war in Interviews immer offen über meine Kunst“, sagte Charli XCX im Dezember zu „A Rabbit’s Foot“. „Die Menschen haben nur nicht zugehört … oder ich wurde aus dem Kontext gerissen. Öffentlich zu schreiben erlaubt mir, den Kontext zu schaffen.“

Es ist, wie Doechii in ihrem allerersten Substack-Beitrag sagte: „Ich will Scheiße einmal sagen – und dass sie beim ersten Mal verstanden wird.“