Jon Stewart über Trumps ICE-Einsatz an Flughäfen: „It’s So Stupid“

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Jon Stewart hat in der jüngsten Folge von „The Daily Show“ den Zustand der USA scharf kritisiert und Trumps Amerika als „schwindelerregende, chaotische Achterbahnfahrt“ bezeichnet.

„Da draußen herrscht der blanke Wahnsinn“, sagte Stewart. „TSA-Schlangen, die länger sind als deine Reise, eskalierende Spannungen im Nahen Osten, Flugzeuge, die in Trucks fahren. Das Einzige, worauf ich mich noch freue, ist die neue Staffel von ‚The Bachelorette‘. Ich meine, die haben eine starke, mormonische Frau; sie wirkt wirklich nett. Ich hoffe, sie findet – Moment, ich bekomme einen Anruf. Nein!“

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Nachdem er die Lage im Iran besprochen hatte, wandte sich Stewart der TSA zu, die für endlose Warteschlangen sorgt. „Hier in Amerika brauchen wir nicht mal einen Krieg, um unsere eigene Infrastruktur zu ruinieren“, sagte er. „Unsere Flughäfen fallen ganz von selbst auseinander.“

ICE statt TSA

Er ergänzte: „Amerikanische Reisende sind völlig am Ende. Welche absolut unumstrittene US-Behörde würden wir wohl an unsere Flughäfen schicken, um den Passagieren die Reise zu erleichtern?“

Stewart merkte an, dass die Trump-Administration nun ICE-Agenten an Flughäfen einsetzen werde, um die TSA-Schlangen in den Griff zu bekommen. „Wir schicken ICE-Agenten rein, um die Lage zu beruhigen“, sagte er. „Das ergibt vollkommen Sinn. Ungefähr so, wie man Hunde bei Gewittern mit einem Feuerwerk-Teppich beruhigt.“

Er stellte fest: „Keine Sorge, unsere unglaublich kompetente Regierung weiß genau, wie diese ICE-Agenten die ewig langen TSA-Schlangen entlasten können.“ Stewart spielte dann einen Clip ab, in dem Verkehrsminister Sean Duffy erklärte, ICE-Agenten bedienten „die gleichen Sicherheitsgeräte wie an der Südgrenze“.

Nicht auf Röntgen trainiert

„Oh großartig, das wäre wirklich hilfreich, wenn es stimmt“, sagte Stewart. „Stimmt’s, Chef von ICE?“ Im nächsten Clip behauptete White-House-Border-Czar Tom Homan, dass ICE tatsächlich nicht im Umgang mit Röntgengeräten ausgebildet sei.

„ICE ist nicht auf Röntgen trainiert“, kommentierte Stewart. „Keine große Überraschung. Die scheinen eigentlich auf gar nichts trainiert zu sein. Und mal ehrlich: Wer zur Hölle kam auf die Idee, Amerikas nervöseste Behörde in Amerikas nervöseste Umgebung zu schicken?“

Nachdem er ein Video gezeigt hatte, in dem Trump die Idee für sich reklamierte, fügte Stewart hinzu: „Das ist so beschissen dumm. Während wir alle unter Donald Trumps aufmerksamkeitsdefizitärem Regierungsstil per Laune leiden. Und Amerika – ja, eigentlich die ganze Welt – hilflos durch die Turbulenzen navigieren muss, die Trump verursacht.“