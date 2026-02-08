Trump verunglimpft US-Olympioniken Hunter Hess: „Loser“

US-Präsident Donald Trump hat den US-amerikanischen Olympiasportler Hunter Hess als „echten Verlierer“ bezeichnet, nachdem dieser sich kritisch dazu geäußert hatte, die Vereinigten Staaten bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand zu vertreten.

Im Vorfeld der Eröffnungsfeier sagte Hess: „Ich glaube, es ruft gerade gemischte Gefühle hervor, die USA zu vertreten. Es ist ein bisschen schwierig. Es gibt offensichtlich vieles, wovon ich kein großer Fan bin, und ich glaube, vielen Menschen geht es so.“

„Für mich geht es eher darum, meine Freunde und meine Familie zu Hause zu vertreten, die Menschen, die vor mir dafür gestanden haben, all die Dinge, an die ich glaube und die gut an den USA sind.“

Gemischte Gefühle vor den Winterspielen

Hess, der bei den Olympischen Spielen erstmals im Freestyle-Skiing-Halfpipe-Wettbewerb antritt, fügte hinzu: „Ich denke einfach, wenn es mit meinen moralischen Werten übereinstimmt, dann fühle ich mich so, als würde ich es vertreten. Nur weil ich die Flagge trage, heißt das nicht, dass ich alles vertrete, was gerade in den USA passiert.“ Was genau er „nicht besonders gut findet“, präzisierte Hess nicht.

Die Aussagen des Skifahrers gelangten dennoch bis zum Präsidenten, der am Sonntag auf Truth Social wütend auf Hess reagierte.

Trumps Angriff auf Truth Social

„Der US-Olympiaskifahrer Hunter Hess, ein echter Verlierer, sagt, er vertrete sein Land bei den aktuellen Olympischen Winterspielen nicht“, schrieb Trump am Sonntag. „Wenn das so ist, hätte er es gar nicht erst ins Team versuchen sollen, und es ist schade, dass er dabei ist. Sehr schwer, jemanden wie ihn anzufeuern. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!“

Hess ist nicht der einzige US-Olympionike, der offen darüber gesprochen hat, unter welchen Gefühlen er angesichts der Politik der Trump-Regierung, insbesondere in Bezug auf Immigration and Customs Enforcement (ICE), antritt.

Weitere Athleten äußern sich kritisch

„Ich liebe die USA, und ich würde niemals ein anderes Land bei den Olympischen Spielen vertreten wollen“, sagte der US-Freestyle-Skifahrer Chris Lillis, Goldmedaillengewinner von 2022 in Peking, gegenüber „USA Today“. „Gleichzeitig zögern Athleten oft, über politische Ansichten und darüber zu sprechen, wie wir uns fühlen. Ich bin zutiefst betroffen von dem, was in den Vereinigten Staaten passiert ist. Ich denke, wir müssen uns als Land darauf konzentrieren, die Rechte aller zu respektieren und sicherzustellen, dass wir unsere Bürger ebenso wie alle anderen mit Liebe und Respekt behandeln.“

Auch die US-Eiskunstläuferin Alysa Liu, die in sozialen Medien wiederholt kritische Beiträge zu ICE geteilt hat, sagte: „Ich möchte einfach, dass wir unsere Geschichten teilen, weil wir alle sehr einzigartig sind, und darum geht es.“