Trumps neuer „Krieg gegen Betrug“ gilt nicht für die Dutzenden verurteilten Verbündeten, die er begnadigt hat

Am Montag unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Executive Order zur Einrichtung einer neuen „Task Force to Eliminate Fraud“, die von Vizepräsident J.D. Vance geleitet werden soll – von Trump inoffiziell zum „Fraud Czar“ ernannt.

„Die sehr große Sache, die wir tun – es geht um Betrug, all den Betrug, der in unserem Land stattfindet“, sagte Trump am Montag im Oval Office. „Sie haben es gesehen, und zwar ziemlich deutlich, in Minnesota: 19 Milliarden Dollar – aber das ist nur ein kleiner Aspekt des Betrugs.“ (Tatsächlich haben Bundesstaatsanwälte darauf hingewiesen, dass der Betrug in Minnesota zwar erschreckend groß, aber weniger als halb so hoch war: Schätzungen zufolge wurden seit 2018 rund 9 Milliarden Dollar aus für Medicaid-finanzierte Programme vorgesehenen Mitteln gestohlen.)

Trumps Ankündigung dieser Woche folgte auf seine Rede zur Lage der Nation, in der er einen „War on Fraud“ ausgerufen hatte.

Trumps Krieg gegen Betrug

„Wenn wir genug Betrug aufdecken können“, sagte Trump damals, „werden wir über Nacht einen ausgeglichenen Haushalt haben.“

Derweil berichtet die „New York Times“, dass Trump in seinen beiden Amtszeiten zusammengenommen mehr als 70 wegen Betrugs verurteilten Personen Begnadigungen gewährt hat – viele davon Verbündete und Spender. In seiner zweiten Amtszeit geht er dabei noch großzügiger vor: Fast die Hälfte aller Begnadigungen und Strafminderungen entfiel auf die Zeit seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar.

Mehrere Begnadigungen, so die Times, kamen Familienmitgliedern von Trump-Spendern zugute – etwa Trevor Milton, Gründer des Elektrofahrzeug-Startups Nikola, der begnadigt wurde, nachdem er und seine Frau 1,8 Millionen Dollar an Trumps Wahlkampf gespendet hatten, oder Julio Herrera Velutini, dem Straffreiheit gewährt wurde, nachdem seine Tochter insgesamt 3,5 Millionen Dollar an MAGA Inc. überwiesen hatte.

Laut dem Bericht der Times schuldeten die von Trump Begnadigten zusammen 700 Millionen Dollar an Wiedergutmachungszahlungen und Bußgeldern. Darunter befinden sich mehrere Personen, die wegen Betrugs zulasten der Steuerzahler verurteilt worden waren. Philip Esformes (Betreiber einer Reihe von Pflegeheimen und betreuten Wohneinrichtungen in Südflorida, zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er einen 1,3-Milliarden-Dollar-Betrug zulasten von Medicare und Medicaid organisiert hatte – von Staatsanwälten als „der größte strafrechtlich verfolgte Betrugsfall im Gesundheitswesen gegen Einzelpersonen“ bezeichnet), Salomon Melgen (ein Arzt aus Palm Beach County, zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er für den Diebstahl von mehr als 42 Millionen Dollar in einem Medicare-Betrugsschema schuldig gesprochen worden war) und Lawrence Duran (Inhaber eines Unternehmens für psychische Gesundheitsversorgung in Florida, der sich in einem Fall schuldig bekannte, der aus einem 205-Millionen-Dollar-Medicare-Betrug hervorging).

Demokraten rechnen ab

Demokraten im Justizausschuss hatten im vergangenen Jahr die Summe der ausstehenden Wiedergutmachungszahlungen und Bußgelder zusammengerechnet – sowohl für die Wirtschaftskriminellen als auch für die Teilnehmer des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar, denen der Präsident eine Pauschalamnestie erteilt hatte. Der Bericht des Ausschusses schätzte, dass der Staat durch Trumps Maßnahmen 1,3 Milliarden Dollar verlor, die den Steuerzahlern zugestanden hätten.

„Die Trump-Präsidentschaft beaufsichtigt eine massive Umverteilung von Reichtum – nicht nur von Arm zu Reich, sondern von Unschuldigen zu Schuldigen“, erklärte Abgeordneter Jamie Raskin (D-Md.) in einem damals veröffentlichten Statement. „Das ist ein goldenes Zeitalter für politisch vernetzte Kriminelle.“

Raskin bezeichnete Trumps „Begnadigungsrausch“ als „ein atemberaubendes Geschenk an Gesetzesbrecher, damit sie das Geld behalten können, das sie ihren Angestellten, ihren Investoren und allen amerikanischen Steuerzahlern gestohlen haben.“ Er fügte hinzu: „Wer auch immer gesagt hat, Verbrechen lohne sich nicht, hat die Trump-Administration offensichtlich nicht studiert.“