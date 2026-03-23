Trumps neues KI-Rahmenwerk: Machtkonsolidierung in neuem Gewand?

Die Trump-Regierung hat am Freitag ihre Empfehlungen für den Kongress zu einer nationalen Politik im Bereich künstliche Intelligenz veröffentlicht. Das vierseitige Dokument mit Stichpunkten skizziert allgemeine Ideen für einen gesetzlichen Rahmen. Auf den ersten Blick wirken die Vorschläge wie vage Appelle für Sicherheit und Redefreiheit – doch einige KI-Ethikexperten schlagen Alarm.

Die Leitlinien sehen gewisse Schutzmaßnahmen für die Öffentlichkeit vor, ermöglichen es KI-Unternehmen aber gleichzeitig, ihre Innovationen ohne die „Last“ strenger Vorgaben voranzutreiben. Die sechs Ziele umfassen Anforderungen zum Kinderschutz, die Forderung, dass Bürger keine höheren Stromkosten durch den Ausbau von Rechenzentren tragen sollen, die Entwicklung einer KI-freundlichen Arbeitnehmerschaft sowie die Frage, welche Regulierungskompetenzen bei den Bundesstaaten und welche beim Bund liegen sollen.

Das Rahmenwerk fordert den Kongress auf sicherzustellen, dass staatliche Gesetze „keine Bereiche regeln, die besser dem Bund überlassen bleiben, oder der nationalen Strategie der USA zur Erlangung globaler KI-Dominanz zuwiderlaufen“. Insgesamt plädiert das Dokument für eine möglichst schlanke KI-Regulierung. Kritiker sehen darin einen Versuch Trumps, sowohl Big Tech zu schützen als auch Kontrolle darüber zu gewinnen, welche Technologieunternehmen ins Visier genommen oder zensiert werden.

„Eine Giftpille für die Rechte der Bundesstaaten“

Ein besonders umstrittener Punkt des Entwurfs fordert Gesetzgeber auf, Bundesstaatsgesetze, die „unangemessene Belastungen“ verursachen, außer Kraft zu setzen und „ein zersplittertes Flickwerk staatlicher Regulierung“ zu verhindern. Präsident Donald Trump hat bereits in der Vergangenheit versucht, Bestrebungen der Bundesstaaten zur KI-Regulierung zu bremsen – zuletzt mit einer Executive Order im Dezember, in der er staatliche Gesetzgebung als zu „umständlich“ bezeichnete und ihr vorwarf, Unternehmen bei der Innovation zu behindern.

„Dieser Fahrplan ist eine Giftpille für die Rechte der Bundesstaaten“, sagt Rumman Chowdhury, ehemaliger US-Sonderbeauftragter für KI. „Indem er das Verhalten des Kongresses vorschreibt und erneut auf die Regulierung durch die Einzelstaaten zielt, weitet Trump die Befugnisse der Präsidentschaft weiter aus.“

In einem Abschnitt heißt es, dass „Bundesstaaten KI-Entwicklern nicht erlaubt sein soll, für das rechtswidrige Verhalten Dritter in Bezug auf ihre Modelle bestraft zu werden.“ Für Kritiker ist das ein Warnsignal: Sie befürchten, dass dies KI-Unternehmen vor der Haftung für angerichtete Schäden schützen könnte.

Regulierung von KI-Technologie

„In einem Moment, in dem eine klare Mehrheit der Amerikaner – über Parteigrenzen hinweg – stärkere Leitplanken für KI fordert, bewegt sich dieses Rahmenwerk in die entgegengesetzte Richtung und schlägt vor, die Möglichkeiten von Eltern, Verbrauchern und Gemeinschaften einzuschränken, Technologieunternehmen für die Risiken und Schäden ihrer Produkte zur Rechenschaft zu ziehen“, sagt Alondra Nelson, die zuvor das Office of Science and Technology Policy der Biden-Regierung geleitet hat.

Der zentrale Vorwurf gegen das Rahmenwerk lautet, Trump wolle die Macht der Bundesstaaten bei der Regulierung von KI-Technologie untergraben – durch neue Gesetze, die den Geltungsbereich bestehender und künftiger Regelungen beschränken würden.

„Das ist tief ironisch“, sagt Nelson. „Die Bundesstaaten haben genau das getan, was sie immer getan haben: als Laboratorien der Demokratie auf reale Schäden reagiert, die ihre Bürger gemeldet haben – von algorithmischer Diskriminierung bei Einstellungen und Kreditvergabe bis hin zur Ausbeutung von Kindern durch KI-gestützte Plattformen.“

Die Regierung argumentiert, ein Flickenteppich aus Einzelstaatsgesetzen schaffe Verwirrung für Unternehmen und ignoriere den globalen Charakter der KI-Entwicklung – ein Argument, das ein KI-Politikexperte als „schwach“ bezeichnete.

Bundesstaaten als Vorbild

„Es gibt viele Bereiche, in denen Bundesstaaten eigene Gesetze erlassen – Bildung, Versicherungen, Drogenrecht, mittlerweile auch Reproduktionsmedizin –, und Unternehmen kommen damit offenbar gut zurecht“, sagt ein KI-Politikexperte, der anonym bleiben möchte, weil er keine Genehmigung seines Arbeitgebers hatte, mit der Presse zu sprechen. Der Experte betonte, Bundesstaaten könnten schnell handeln, Prioritäten setzen und bei der Entwicklung von KI-Regulierung voneinander lernen.

„In diesem Rahmenwerk selbst gibt es zahlreiche andere Bereiche – Kinderschutz, staatliche Nutzung von KI, KI im Strafverfolgungsbereich –, in denen die Regierung den Bundesstaaten freie Hand lässt“, gibt er zu bedenken.

Und obwohl der erste Teil des Vorschlags auf dem „Schutz von Kindern und der Stärkung von Eltern“ liegt, kritisieren Experten, dass die Empfehlungen nicht konkret darauf ausgerichtet seien, KI-Unternehmen für den Schutz von Minderjährigen in die Pflicht zu nehmen.

„Es fehlt jeder Hinweis auf weitergehende Vorschläge, etwa die Abschaffung von Haftungsschutzklauseln für KI-Unternehmen, wenn ihre Produkte Minderjährigen schaden“, sagt Steven Feldstein, Technologieforscher und Autor von „The Rise of Digital Repression“.

„Das sieht aus wie mehr vom Gleichen bei dieser Regierung“, fuhr Feldstein fort und fasste es so zusammen: „Sanfte Regulierung von KI, Bundesstaaten von eigenen Regeln fernhalten, Unternehmen freie Hand bei der Innovation lassen und darauf vertrauen, dass sie keine schädlichen Modelle veröffentlichen – und vage Angaben dazu, wie das alles am Ende zusammenpassen soll.“

Griff nach mehr Kontrolle

Einige Kritiker, die mit dem ROLLING STONE gesprochen haben, sind der Ansicht, dass der Ruf nach bundesstaatlicher Vorrangstellung im Grunde ein Ablenkungsmanöver ist, das das eigentliche Ziel der Trump-Regierung verschleiert: die Ausweitung präsidialer Macht.

„Die Bundesregierung will mehr zentralisierte Kontrolle darüber, wie Unternehmen ihre Systeme gestalten“, erklärte ein Experte.

Chowdhury sieht das genauso. „Dieses KI-Gesetz sollte als Teil seiner fortlaufenden Strategie zur Machtkonzentration in seiner Präsidentschaft betrachtet werden“, sagt sie und verweist auf Trumps Executive Order vom Dezember, die sie als präsidentielle Anordnung beschreibt, „eine Liste ‚lästiger‘ Bundesstaatsgesetze anzugreifen“.

Ein weiterer Abschnitt des Rahmenwerks, der für Unruhe gesorgt hat, befasst sich mit der Verhinderung von Zensur und dem Schutz der Redefreiheit.

„Der Kongress sollte verhindern, dass die US-Regierung Technologieanbieter, einschließlich KI-Anbieter, dazu zwingt, Inhalte auf Grundlage parteiischer oder ideologischer Agenden zu sperren, zu erzwingen oder zu verändern“, heißt es in dem Vorschlag.

Kritiker sehen diese Formulierung als bewusst vage – sie lässt Trump die Rolle von Richter und Vollstrecker übernehmen, wenn es darum geht, was ihm gefällt und was nicht, ohne klare Maßstäbe, und gibt ihm eine Art unsichtbare Kontrolle über Unternehmen. Der anonym gebliebene KI-Politikexperte bringt es so auf den Punkt: „Indem diejenigen, die KI-Modelle entwickeln, mit vagen und widersprüchlichen Formulierungen über ‚ideologische Voreingenommenheit‘ bedroht werden, die sich nicht sinnvoll überprüfen lassen, sagt die Regierung: ‚Ich, und nur ich, entscheide, was Ihre Modelle produzieren dürfen – und ich werde dafür jede Begründung heranziehen, die mir gerade passt.’“

Keine neutrale KI

Nelson sagt, wer so tue, als seien KI-Tools und -Systeme ideologisch völlig neutral, beweise ein grundlegendes Missverständnis generativer KI.

„Jedes Modell kodiert Annahmen, jedes Tool spiegelt Entscheidungen wider, und jeder Output trägt eine Perspektive“, sagt Nelson. „Es gibt keine neutrale Ausgangslage, die es zu schützen gilt. Es gibt nur Transparenz über diese Entscheidungen – oder deren Fehlen – sowie robuste Gesetze, die das sicherstellen.“

Darüber hinaus verweist Nelson auf eine aktuelle NBC-News-Umfrage, der zufolge die Mehrheit der registrierten Wähler der Ansicht ist, dass die Risiken von KI deren Nutzen überwiegen.

„Die Amerikaner sagen uns klar und unmissverständlich, was sie wollen: sichere, ethische und verantwortungsvolle KI“, sagt Nelson. „Dieses Rahmenwerk bietet ihnen etwas völlig anderes.“