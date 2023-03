TV-Tipp: „Boom! Boom! – The World vs. Boris Becker“ auf Apple TV+

Foto: Getty Images, Graham Denholm. All rights reserved.

Am 7. April erweitert sich das Streaming-Angebot bei Apple TV+ um eine zweiteilige Sport-Doku: „Boom! Boom! – The World vs. Boris Becker“ des US-amerikanischen Regisseurs Alex Gibney („Taxi zur Hölle“, 2007). Der erste Teil feierte erst kürzlich auf der Berlinale Premiere. Bei Apple TV+ werden Nutzer*innen auf beide Episoden zugreifen können.

In Interviews kommen zahlreiche Weggefährten und Rivalen des größten deutschen Tennisspielers zu Wort. Zusätzlich konnte Gibney zwei Gespräche mit dem 55-Jährigen selbst führen; entstanden ist die Produktion innerhalb von drei Jahren, allerdings bevor Becker 2022 seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung antreten musste. Da er diese nach siebeneinhalb Monaten vorzeitig beenden durfte, konnte sich der ehemalige Weltstar am 19. Februar bei einer Pressekonferenz zumindest selbst zum Film äußern.