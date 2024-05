Den ehemaligen Tennisprofi Boris Becker zieht es wohl in die Natur. In dem neuen Netflix-Format „Bear Hunt“ werden Prominente in die Wildnis entlassen und von dem Überlebenskünstler Bear Grylls gejagt. Unter der menschlichen Beute soll wohl auch Boris Becker sein.

Boris Beckers Weg zurück in den TV

Netflix neues Format „Bear Hunt“ soll 2025 an den Start gehen. Das Konzept: Prominente werden in der Wildnis Costa Ricas ausgesetzt und sollen dann dem britischen Überlebenskünstler Bear Grills entfliehen. Wer von dem Wildlife-Experten gefangen wird, scheidet aus.

Laut einem Bericht der Zeitung „The Sun“ möchte Boris Becker mit dem Fangspiel seinen Weg zurück auf die TV-Bildschirme wagen.

Bear Grylls in „Get Out Alive with Bear Grylls“

Eine „Quid pro quo“-Situation

Auch die Show soll von der Teilnahme profitieren. Beckers mediale Aufmerksamkeit der letzten Jahre sei ein Gewinn für die Show, sagte ein TV-Insider der „Sun“.

Die Dreharbeiten für das Netflix-Format sollen bereits im Mai beginnen. Für Becker könnte die Teilnahme an „Bear Hunt“ einen Neuanfang bedeuten. 2022 hatte er Gelder in Millionenhöhe während seines Insolvenzverfahrens verschwiegen und wurde deshalb in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Letztendlich verbrachte der Ex-Tennis-Champ 231 Tage hinter Gittern, bevor er im Dezember 2022 freigelassen wurde. Im April 2024 wurde das langjährige Insolvenzverfahren um ihn in Großbritannien eingestellt.