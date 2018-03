„Abgedreht!“ auf Arte widmet sich aktuell dem Boss: Wie Bruce Springsteen 1984 vom Star zum Superstar wurde. In vier Kapiteln wird die Entstehung des Meilensteins „Born In The USA“ dargelegt. Aus der Programm-Info: (1): Auf den Spuren von … : Das New Jersey des jungen Bruce Springsteen In Freehold (New Jersey), einer kleinen Arbeiterstadt rund eineinhalb Fahrtstunden südlich von New York, lebte Bruce Springsteen bis zu seinem achten Lebensjahr. Sein kleines Elternhaus steht heute nicht mehr, doch der Musiker ist der Stadt seiner Kindheit nach wie vor sehr verbunden. Und es scheint fast, als könne er jederzeit um die Straßenecke…