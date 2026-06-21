Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Fotos: Twenty One Pilots und mehr: Die Bilder vom Sonntag beim Southside 2026 Twenty One Pilots Copyright: Dieter Jakob Natasha Bedingfield Copyright: Dieter Jakob Scene Queen Copyright: Dieter Jakob Twenty One Pilots Copyright: Dieter Jakob Papa Roach Copyright: Dieter Jakob Alexisonfire Copyright: Dieter Jakob Kaffkiez Copyright: Dieter Jakob Finch Copyright: Dieter Jakob Florence Road Copyright: Dieter Jakob Nothing But Thieves Copyright: Dieter Jakob Orville Peck Copyright: Dieter Jakob Scene Queen Copyright: Dieter Jakob Scene Queen Copyright: Dieter Jakob Florence Road Copyright: Dieter Jakob Florence Road Copyright: Dieter Jakob Natasha Bedingfield Copyright: Dieter Jakob Natasha Bedingfield Copyright: Dieter Jakob Natasha Bedingfield Copyright: Dieter Jakob Natasha Bedingfield Copyright: Dieter Jakob Kasi Copyright: Dieter Jakob Kasi Copyright: Dieter Jakob Kasi Copyright: Dieter Jakob Kaffkiez Copyright: Dieter Jakob Natasha Bedingfield Copyright: Dieter Jakob Kaffkiez Copyright: Dieter Jakob Kaffkiez Copyright: Dieter Jakob Kaffkiez Copyright: Dieter Jakob Alexisonfire Copyright: Dieter Jakob Kaffkiez Copyright: Dieter Jakob Kaffkiez Copyright: Dieter Jakob Yonaka Copyright: Dieter Jakob Yonaka Copyright: Dieter Jakob Yonaka Copyright: Dieter Jakob Yonaka Copyright: Dieter Jakob Alexisonfire Copyright: Dieter Jakob Alexisonfire Copyright: Dieter Jakob Alexisonfire Copyright: Dieter Jakob Alexisonfire Copyright: Dieter Jakob Alexisonfire Copyright: Dieter Jakob Kasi Copyright: Dieter Jakob Alexisonfire Copyright: Dieter Jakob Alexisonfire Copyright: Dieter Jakob Alexisonfire Copyright: Dieter Jakob Kingfishr Copyright: Dieter Jakob Kingfishr Copyright: Dieter Jakob Alexisonfire Copyright: Dieter Jakob Kingfishr Copyright: Dieter Jakob Kingfishr Copyright: Dieter Jakob Orville Peck Copyright: Dieter Jakob Kingfishr Copyright: Dieter Jakob Nothing But Thieves Copyright: Dieter Jakob Nothing But Thieves Copyright: Dieter Jakob Nothing But Thieves Copyright: Dieter Jakob Nothing But Thieves Copyright: Dieter Jakob Nothing But Thieves Copyright: Dieter Jakob Nothing But Thieves Copyright: Dieter Jakob Orville Peck Copyright: Dieter Jakob Papa Roach Copyright: Dieter Jakob Papa Roach Copyright: Dieter Jakob Papa Roach Copyright: Dieter Jakob Papa Roach Copyright: Dieter Jakob Papa Roach Copyright: Dieter Jakob Papa Roach Copyright: Dieter Jakob Papa Roach Copyright: Dieter Jakob Papa Roach Copyright: Dieter Jakob Papa Roach Copyright: Dieter Jakob Finch Copyright: Dieter Jakob Finch Copyright: Dieter Jakob Finch Copyright: Dieter Jakob Finch Copyright: Dieter Jakob Finch Copyright: Dieter Jakob Finch Copyright: Dieter Jakob Twenty One Pilots Copyright: Dieter Jakob Twenty One Pilots Copyright: Dieter Jakob Twenty One Pilots Copyright: Dieter Jakob Twenty One Pilots Copyright: Dieter Jakob

Die Bilder vom Sonntag beim Southside Festival 2026 lassen die besten Momente mit Acts wie Twenty One Pilots, Finch, Papa Roach und Scene Queen noch einmal Revue passieren.

Das Wetter hat die Besuche vom Southside Festival 2026 am Sonntag noch einmal auf die Probe gestellt. Nach Hitze und Sonnenschein zogen am Mittag dunkle Wolken über Neuhausen ob Eck, begleitet von kräftigen Regenschauern und einem kurzen Gewitter. Anders als bei der Evakuierung am Freitag konnte das Festival aber weitestgehend nach Plan weitergehen.

So eröffnete Scene Queen den letzten Festivaltag mit einhornfarbener Metalcore-Energie. Auf der Blue Stage versetzte Natasha Bedingfield das Publikum mit ihren Nullerjahre-Hits in kollektive Nostalgie. Der Regen tat der Stimmung dabei keinen Abbruch. Am Nachmittag wurde das Programm zunehmend dichter. Alexisonfire lieferten die härteren Töne, während Kaffkiez und Kingfishr zwischen Indie und großen Melodien wechselten. Nothing But Thieves setzten anschließend auf Pathos, präzise Spannungsbögen und die gewaltige Stimme von Conor Mason.

Wundervoll entrückt: Florence + The Machine

Einen der emotionalen Höhepunkte des Tages lieferte Florence + The Machine. Florence Welch verwandelte die Blue Stage mit weit ausholenden Gesten, hymnischen Songs und ihrer wundervoll entrückten Bühnenpräsenz in einen Gegenentwurf zum sonst eher wuchtigen Line-up.

Danach wurde es noch einmal laut – und sogar noch etwas sonnig: Papa Roach ließen die Green Stage beben, während SSIO parallel auf der Red Stage für Stimmung sorgte. Die anschließende Laune? Ein gefundenes Fressen für Finch, der auf der Blue Stage die letzte Eskalationsstufe zündete. Den offiziellen Schlusspunkt des Wochenendes sollten aber Twenty One Pilots mit einem visuellen Spektakel und energiegeladenen Set setzen.